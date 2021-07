Damsgaard intra in istoria Campionatului European! Performanta incredibila realizata de tanarul star danez

Mikkel Damsgaard a atras toate privirile sa acest Campionat European cu talentul sau.

Fotbalistul de 21 de ani din nationala Danemarcei a fost unul dintre cei mai buni jucatori danezi la Euro 2020.

Damsgaard i-a dus pe danezi la conducerea meciului, dupa ce a executat excelent o lovitura libera de la aproximativ 25 de metri, in minutul 30 al confruntarii cu Anglia.

Golul lui Damsgaard a fost primul marcat din lovitura libera la aceasta editie a Campionatului European. Totodata, danezul a devenit cel mai tanar fotbalist care inscrie la Euro din lovitura libera in ultimii 40 de ani.

