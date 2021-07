Spectacol in autocarul Italiei! Jucatorii au sarbatorit calificarea in finala EURO 2020 pe ritmurile imnului de la Coppa del Mondo

Italia este prima finalista de la EURO 2020! In semifinale, echipa lui Roberto Mancini a trecut de Spania, scor 1-1, 4-2 dupa lovituri de departajare.

Dupa ce au sarbatorit pe teren calificarea in ultimul act de la turneul final, fotbalistii italieni au petrecut in autocarul care i-a dus la hotelul in care sunt cazati. Giorgio Chiellini si coechipierii sai au cantat si au dansat de mama focului.

Printre altele, jucatorii lui Roberto Mancini au cantat imnul Italiei, Fratelli d'Italia (n.r. - Frati italieni).

De asemenea, fotbalistii "Squadrei Azzurra" au fredonat un cantec vechi de 31 de ani. Este vorba despre "Un'estate Italiana" (n.r. - O vara italiana), imnul Campionatului Mondial din 1990, care a fost gazduit de Italia.

In 1990, la Coppa del Mondo, Germania a devenit "regina" lumii. In marea finala, "nemtii" au trecut de Argentina lui Diego Maradona, scor 1-0. Golul a fost marcat de Andreas Brehme, in minutul 85, din penalty.

Italia a terminat Mondialul din '90 pe locul 3, dupa ce a trecut in finala mica de Anglia, scor 2-1.