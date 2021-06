EXCLUSIV | "O sa ajunga vedeta!" Victor Piturca, incantat de Damsgaard, tanarul jucator danez care a facut diferenta! Ce spune de jocul Ucrainei 

Campionatul European se vede in direct pe PRO TV si VOYO!

Fostul selectioner i-a criticat pe elevii lui Shevchenko, aratandu-se suprins de lipsa de reactie si implicare a acestora. Piturca a comparat nationala Ucrainei cu o alta selectionata care a dezamagit la acest Campionat European, Turcia, care a fost eliminata din competitie fara sa reuseasca sa adune vreun punct.

"I-as compara pe ucraineni cu turcii. Fara reactie, pur si simplu nu au avut agresivitate, nu puteau sa alerge. Ma asteptam la mai mult de la ei. Trebuiau sa fie in zona asta din 6 metri si sa faca marcaj, iar austriecii au profitat de plasamentul prost al fundasiilor din Ucraina. Executia pustiului Baumgartner e de remarcat, iar greseala vine tot de la un jucator tanar, Zabarnyi. Aici s-a scris istoria acestui joc.



S-a inscris golul, le-a turnat plumb in picioare ucrainenilor, care au inceput foarte slab si au continuat la fel de slab. Uitati la aceasta faza ce prost stau in teren ucrainenii aici, vedeti aici de bine vine Alaba si face un 2 contra 1. Uitati-l pe Zinchenko, care nu se repliaza cum trebuie si merge pe teren. Yarmolenko, la o varsta inaintata, macar vine in zona, incearca. O faza care denota cum s-a prezntat echipa Ucrainei", a spus Victor Piturca in studioul PRO TV.

Tehnicianul a avut doar cuvinte de lauda pentru pustiul danez care a deschis scorul, criticand in acelasi timp apararea si mijlocul nationalei Rusiei, care i-au permis lui Damsgaard sa preia intre linii si sa inscrie cu un sut superb de la 20 de metri, fara sanse pentru Safonov.

"Este un aut pentru danezi, vedem ca rusii sunt pozitionati foarte bine. Avem 5 rusi aici, iar danezii ies de aici. Uitati-va la mijlocasii centrali si ce spatiu lasa pentru Damsgaard aici. In fotbalul de azi, e foarte important sa stii ce se intampla in spatele tau. Unul din fundasii centrali trebuia sa iasa in intampinare. Eu asa pregateam jocurile. A urmat o executie de jucator mare. Va ajunge vedeta, are tot viitorul in fata", a spus expertul PRO TV.