Mbappe va purta o discutie cu Al-Khelaifi dupa Euro 2020! Ce planuri are conducerea lui PSG cu starul francez

Atacantul PSG a avut o conversatie prin videoconferinta cu astronautul francez Thomas Pesquet.

Kylian Mbappe si-a exprimat parerea asupra stiintei folosite in fotbal si a subliniat ca a observat progresul acesteia de cand a inceput sa joace fotbal profesionist.

Intr-o conversatie prin videoconferinta cu astronautul Thomas Pesquet, care se afla in prezent pe Statia Spatiala Internationala (ISS), Mbappe a fost intrebat cum statisticile stiintifice au influentat fotbalul in ultimii ani.

"Nu cred ca nimic este lasat la voia intamplarii in fotbal astazi. Si sunt in fotbalul profesionist de patru, cinci ani si am vazut deja aceasta progresie, asa ca nu-mi pot imagina cum este pentru aceia care sunt mai in varsta decat mine si au fost in fotbal mai mult timp. Dar am si o intrebare: ce faci in spatiu? Ai facut vreo descoperire?" a vorbit Kylian Mbappe, intr-o conferinta organizata de UEFA.

Pesquet a dat un raspuns detaliat, descompunand diferitele aspecte pe care oamenii de stiinta se concentreaza in timpul cercetarii.

"Facem o parte destul de mare de cercetare medicala, privind fiziologia si celulele stem. Exista un fenomen prin care, daca petreci sase luni in spatiu, parca corpul tau ar fi in varsta de zece ani: pierzi muschi pentru ca nu ii folosesti, pierzi masa osoasa, pentru ca nu trebuie sa sustii greutatea corpul tau", a fost raspunsul dat de astronautul Pesquet.

Potrivit Le Parisien, Mbappe va lua decizia cu privire la viitorul sau odata ce va vedea proiectul lui Paris Saint-Germain , deoarece vrea ca clubul francez sa lupte pentru fiecare trofeu disponibil, inclusiv Champions League.

Mbappe a subliniat deja in mai multe randuri ca principalul factor care ii va determina decizia este daca el crede ca poate obtine un succes major la club.

