Italienii au anuntat care este echipa care ofera 12 milioane de euro pe Man! Clubul din Champions League care il vrea pe jucatorul roman 

Dennis Man (22 ani) se afla pe lista unui club important din Europa!

La doar jumatate de an de la transferul la Parma, Man a primit o oferta de 12 milioane de euro deja, dupa cum a dezvaluit chiar Gigi Becali. Desi nu a spus numele echipei care il vrea, jurnalistii italieni au dezvaluit ca Lille este gruparea care ar fi dispusa sa il transfere de la Parma, anunta ParmaLive.

Desi oferta este foarte buna, patronul american Kyle Krause a refuzat propunerea francezilor, transmitand din nou ca Dennis Man nu poate fi transferat, fiind unul dintre jucatorii cheie ai Parmei in sezonul urmator. Man a fost adus la Parma la insistentele lui Krause, cel care a platit 11 milioane de euro pentru transferul sau.

Lille a detronat-o pe Paris Saint-Germain in Franta in sezonul recent incheiat, astfel ca va evolua in Champions League in sezonul urmator.