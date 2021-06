Laszlo Boloni, rol inedit pe durata Euro 2020! Unde va lucra fostul selectioner al Romaniei

Potrivit publicatiei maghiare Nemzeti Sport, Boloni va analiza meciurile de la Euro 2020, alaturi de Zsolt Kalmar. Cei doi vor vorbi despre meciurile Ungariei din Grupa F, din care mai fac parte si Franta, Germania si Portugalia.

Zsolt Kalmar este un mijlocas ofensiv in varsta de 26 de ani care evolueaza in momentul de fata in Slovacia, la Dunajska Streda. De asemenea, antrenorul roman se afla in discutii cu nou-promovata RFC Seraing, din Belgia. Boloni a fost demis de la Panathinaikos Atena pe 11 mai din cauza rezultatelor slabe, dupa sapte luni petrecute in Grecia.

Campionatul European de Fotbal EURO 2020 debuteaza pe 11 iunie 2021. Toate meciurile se vad la PRO TV, PRO X si pe VOYO