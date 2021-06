Regula hentului se schimba la Euro 2020 si in Premier League! Decizia oficiala luata de IFAB

Premier League va anunta o modificare a controversatei reguli de hent din sezonul viitor, care a afectat-o in trecut atat Manchester United, cat si Manchester City. Odata cu inceperea sezonului 2021-22 pe 14 august, Consiliul Asociatiei Internationale de Fotbal (IFAB) a anuntat ca vor fi facute modificari privind modul in care se aplica regula hentului in viitor.

Au existat o multime de controverse in jurul regulii in timpul campaniei anterioare. Jucatorii au pretins ca nu sunt siguri de regula, insa acest lucru pare sa se schimbe acum odata cu noua decizie. Jucatorii lui Manchester United au ramas nedumeriti cand un hent accidental facut de Victor Lindelof le-a oferit celor de la Crystal Palace un penalty in infrangerea de pe Old Trafford din prima etapa, in acelasi timp o atingere cu mana neintentionat facuta de Callum Hudson-Odoi a ramas nepedepsit impotriva lui Chelsea pe Stamford Bridge.

S-a confirmat insa ca, incepand cu 1 iulie 2021, regula se va schimba oficial si va fi aplicata in Premier League din sezonul viitor.

"Legea 12 subliniaza ca nu orice atingere a mainii / bratului unui jucator cu mingea este o infractiune. Hentul accidental al unui coechipier inainte de gol si hentul accidental care creeaza o oportunitate de a inscrie nu sunt de acum infractiuni", a scris IFAB pe Twitter.

Aceste reguli vor fi in vigoare si in timpul turneului Euro 2020 din aceasta vara, asa ca le vom putea vedea in joc pe tot parcursul competitiei inainte de noul sezon Premier League.

2/2

EXPLANATION

The shoulder is not part of the arm for handball. It is therefore a part of the body with which a goal can be legitimately scored and so must be considered when judging offside.

Find out more: https://t.co/GjYVXo732X

See the diagram: https://t.co/HWpcjeJ0EM pic.twitter.com/MoZ5MBZHUv