Absolut genial! Ce au putut sa posteze italienii pe pagina oficiala imediat dupa ce au invins Belgia in sferturi 

Italia s-a impus in meciul cu Belgia din sferturile de finala ale Campionatului European!

Barella si Insigne au inscris golurile care au asigurat prezenta italienilor in semifinalele turneului, acolo unde vor infrunta Spania. Singurul gol al Belgiei a fost inscris de Lukaku, din penalty, in prelungirile primei reprize.

Intalnirea dintre cele doua a fost una dintre cele mai asteptate, mai ales datorita parcursului din competitie. Inainte de meci, belgienii au promovat confruntare cu un poster motivational, pe care l-au postat pe contul oficial de Twitter.

In poza apareau jucatorii belgieni, imbracati drept gladiatori, iar pe poster scria "Diavolii rosii" vs Italia. In descrierea pozei, acestia au pus celebrul text in latina "Veni, vidi...", fara sa incheie fraza, dar italienii au fost pe faza, iar la finalul meciului au repostat, alaturi de continuare: 'Vici!', scris din steagul Italiei. In traducere, replica din latina inseamna: 'Am venit, am vazut, am invins!'