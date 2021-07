Spania, salvata de Simon la penalty-uri! Italia, victorie muncita cu Belgia. Imaginile zilei la Euro 2020

Campionatul European se vede la PRO TV si pe VOYO.RO!

Spania s-a chinuit in fata unei Elvetii cu Sommer intr-o forma de zile mari (zece interventii), insa a obtinut calificarea in semifinale la loviturile de departajare.

Italia a inceput bine partida si in minutul 44 al meciului cu Belgia conducea cu 2-0, insa Lukaku a redus din diferenta in minutul doi de prelungire al primei parti. In repriza secunda Belgia a cautat egalarea, insa Italia a stat foarte bine in defensiva, iar meciul s-a incheiat cu victoria Italiei, scor 2-1.