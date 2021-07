Drama prin care a trecut arbitrul care va oficializa Belgia-Italia! A fost acuzat pe nedrept de catre autoritati 

Meciurile de la Euro 2020 se vad in direct la PRO TV si pe VOYO.

Salvko Vincic va oficializa sfertul de finala dintre Belgia si Italia de la Euro 2020. Va fi a treia partida pe care slovenul o va conduce la acest turneu final, dupa ce a arbitrat meciurile Spania - Suedia si Elvetia - Turcia.

Daca acest Campionat European nu ar fi fost amanat din cauza pandemiei provocate de COVID-19, ci s-ar fi desfasurat in 2020, arbitrul nu ar fi putut sa fie delegat de catre UEFA. Anul trecut, slovenul a fost arestat si acuzat pentru trafic de droguri si prostitutie la o petrecere din Bosnia si Hertegovina. In cele din urma, Vincic a fost eliberat. Autoritatile au declarat ca s-a produs o confuzie si oficialul FIFA s-a aflat doar la locul si momentul nepotrivit, iar retinerea sa a fost o greseala.

Italia a avut noroc cu slovenul la centru. Nationala lui Mancini s-a impus in ambele intalniri cu Albania si Bulgaria cu acelasi scor, 2-0, in timp ce pe belgieni i-a arbitrat o singura data, anul trecut, in victoria 4-2 cu Danemarca.