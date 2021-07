Cristiano Bergodi, pronostic indraznet inainte de Belgia - Italia: "Cred ca invingatoarea va ajunge în finala impotriva Angliei"

Belgia si Italia se vor intalni astazi, de la ora 22:00, in sferturile de finala ale EURO 2020. Meciul va fi transmis pe PRO TV si VOYO. De asemenea, partida poate fi urmarit live text pe sport.ro.

Cristiano Bergodi, 56 de ani, cel care le-a antrenat, printre altele, pe Rapid, CFR Cluj, FCSB sau Universitatea Craiova, a prefatat meciul de la Munchen.

In opinia lui Bergodi, Italia si-a schimbat radical stilul de joc, iar selectionerul Roberto Mancini a facut ca "Squadra Azzurra" sa arate mai bine ca in anii trecuti.

"Nationala a fost schimbata din temelii dupa ratarea calificarii la Campionatul Mondial. Mancini are un mare merit, e un antrenor foarte bun provenit dintr-un jucator fantastic, un fotbalist foarte tehnic. Ca jucator a fost campion cu Sampdoria si cu Lazio, ca antrenor a castigat titluri si cu Manchester City, si cu Inter", a declarat Cristiano Bergodi, potrivit gsp.ro.

Referitor la nationala Belgiei, tehnicianul italian a spus: "E puternica, doar e pe primul loc in clasamentul FIFA! Sigur, belgienii nu au castigat trofee, dar sunt foarte buni de cativa ani la toate turneele finale si au jucatori cu experienta mare".

"Italia-Belgia arata ca o finala, mie asa mi se pare, si cred ca aceea dintre ele care va invinge va ajunge in finala impotriva Angliei. Pe Spania nu o vad in stare sa castige cu Italia sau cu Belgia in semifinala", a mai spus Cristiano Bergodi.