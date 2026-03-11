Departamentul Intelligence Centre din cadrul Federației Română de Fotbal a realizat o analiză privind respectarea regulii „5+6” la finalul sezonului regular din SuperLiga României, ediția 2025/2026.

Datele evidențiază cluburile care au mizat cel mai mult pe jucătorii români eligibili pentru echipele naționale.

Regula „5+6”, introdusă de FRF pentru a încuraja folosirea jucătorilor formați la nivel național și pentru a sprijini dezvoltarea fotbalului românesc, a fost respectată într-un procent de peste 75% de opt echipe: Farul Constanța, FCSB, FC Hermannstadt, FC Argeș Pitești, Unirea Slobozia, Metaloglobus București, Universitatea Craiova și UTA. Toate aceste cluburi au respectat până în prezent regula și în meciurile din Cupa României.

Farul și FCSB, premiantele regulii 5+6

Dintre acestea, două echipe, Farul Constanța și FCSB, au respectat regula „5+6” în toate meciurile disputate până acum.

În schimb, FC Rapid București și FC Petrolul Ploiești nu au respectat regula în peste 75% dintre partidele disputate în Cupa României.

Totodată, șase cluburi nu se mai pot încadra pentru respectarea regulii la finalul sezonului de SuperLigă, după ce au încălcat-o în mai mult de 10 meciuri: Oțelul Galați, Dinamo București, FC Botoșani, Universitatea Cluj, CFR Cluj și FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

Analiza a fost realizată în baza datelor oferite de Hudl, furnizorul de date al proiectului FRF Intelligence Centre.

150.000 de euro, amenda pentru încălcarea regulii „5+6”

În momentul de față, Oțelul Galați, Dinamo, FC Botoșani, Universitatea Cluj, CFR Cluj și Csikszereda sunt cluburile care, dacă nu se va face vreo excepție, vor fi amendate cu 150.000 de euro la finalul sezonului.

„Reamintim că, din acest sezon, pe durata unui joc trebuie să participe în teren minimum cinci jucători formați la nivel național sau eligibili pentru echipele naționale ale României. Regula se aplică pentru minimum 75% dintre meciurile unui sezon competițional din SuperLigă și Cupa României, procentajul fiind calculat separat pentru fiecare competiție. Prin excepție, utilizarea jucătorilor U21 contează suplimentar: dacă o echipă folosește trei jucători U21 pe durata întregului meci, regula se consideră îndeplinită pentru jocul respectiv.

Sancțiunea pentru nerespectarea regulii este o penalitate financiară de 150.000 de euro. Sumele astfel colectate vor fi împărțite în mod egal primelor cinci cluburi, în ordinea clasamentului final al sezonului competițional, care au respectat regula '5+6'”, se arată pe site-ul FRF.ro.