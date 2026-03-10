Jovo Lukic, atacantul lui „U” Cluj, a fost convocat la echipa națională a Bosnia și Herțegovina pentru barajul cu Țara Galilor, programat în luna martie.

Este prima convocare pentru vârful bosniac după aproape cinci ani. Lukic a mai bifat o singură apariție la prima reprezentativă, în 2021, într-un amical pierdut cu Statele Unite ale Americii.

Jovo Lukic revine la echipa națională după 5 ani

„Jovo Lukić revine în naționala Bosniei după cinci ani 🇧🇦

Naționala lui Jovo se va duela cu Țara Galilor la Cardiff pe 26 martie în semifinala barajelor care duc la Campionatul Mondial din vară.

Mult succes, Jovo!”, au scris „studenții” pe Facebook.

Atacantul traversează un sezon excelent la Universitatea Cluj și a ajuns la 15 goluri marcate în SuperLiga, fiind golgheterul campionatului la egalitate cu Alex Dobre, de la Rapid București.