E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Gregory Tade, interviu exploziv. Fostul atacant al FCSB-ului, francez de origine, a vorbit despre perioada petrecută în România și l-a catalogat pe Gigi Becali drept un „măscărici“. Sport.ro prezintă un dialog savuros, în exclusivitate, cu vârful care a evoluat la granzii din Superliga noastră, la FCSB, Dinamo și CFR Cluj.

*România, cresc emoțiile. Naționala a încheiat pe locul 3 în grupa H a preliminariilor pentru Mondialul din 2026. De acum, urmează tragerea la sorți de joi, de la ora 14:00, în care vom afla traseul nostru la baraj. Sport.ro prezintă lista celor patru echipe din care se va alege prima noastră adversară.

*Mondialul din 2026, tabloul prinde contur. Preliminariile s-au încheiat, în noaptea de marți spre miercuri, pe toate zonele geografice. În acest moment, știm 42 din cele 48 de echipe calificate. Sport.ro publică lista naționalelor care și-au câștigat biletele pentru turneul final, dar explică și ce înseamnă barajele care vor stabili ultimele 6 echipe care vor merge la Cupa Mondială.

