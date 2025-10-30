Roberto Bordin, fostul antrenor secund al lui CFR Cluj în sezonul 2009/2010, stagiune în care echipa cucerea cucerea titlul și Cupa României, și-a amintit cu plăcere perioada petrecută în Gruia.

Italianul a fost parte din staff-ul lui Andrea Mandorlini și spune că experiența din România a fost una de neuitat.

„La Cluj m-am simțit foarte bine, pentru că munca noastră a dat roade. Orașul e minunat, plin de viață, cu o arhitectură impresionantă și un centru superb. Fiind un oraș universitar, evident că este plin de tineri, ceea ce creează o atmosferă vibrantă”, a spus Bordin într-un interviu pentru Sport.ro.

Antrenorul campion cu CFR Cluj, surprins de ce a găsit în România: „Mereu era așa!”

Italianul a mărturisit că a fost impresionat de suporterii ardeleni, care umpleau stadionul la fiecare meci.

„Am rămas ușor surprins că stadionul era mereu plin de suporteri! Venea foarte multă lume să o susțină pe CFR Cluj. În trei ani și jumătate am câștigat tot ce se putea. A fost maximumul pe care îl puteam realiza”, a adăugat fostul secund al lui Mandorlini.

După experiența de la CFR Cluj, Bordin și-a început cariera ca antrenor principal, conducând echipe din Italia, Moldova și Azerbaidjan.

Cea mai importantă perioadă din cariera sa a fost la Sheriff Tiraspol, unde a câștigat campionatul și Cupa Moldovei, iar ulterior a fost numit selecționer al Moldovei.

În prezent, tehnicianul italian o pregătește pe KF Tirana, unde l-a cooptat ca antrenor secund pe Marco Veronese, fostul antrenor al Ceahlăului Piatra Neamț.

