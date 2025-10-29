După o primă repriză echilibrată, fără prea multe ocazii majore de gol, milanezii s-au dezlănțuit în actul secund.

Cristi Chivu, nota 7 pentru meciul cu Fiorentina

Calhanoglu a reușit o dublă. A deschis scorul în minutul 66, iar mai apoi, a înscris pentru 3-0 de la punctul cu var în minutul 88. Al doilea gol al nerazzurrilor a fost înscris de Petar Sucic, prima sa reușită la echipa lui Cristi Chivu.

Italienii de la TuttoMercatoWeb i-au acordat nota 8 lui Cristi Chivu pentru felul în care a pregătit meciul cu Fiorentina. Chiar dacă prima repriză a fost una anostă, jurnaliștii italieni s-au arătat mulțumiți de lucrurile pe care Chivu le-a schimbat la pauză în jocul echipei sale.

”Chivu îl odihnește pe Bonny și îl readuce în prim-plan pe Pio Esposito, trimițându-l totodată pe Bisseck titular din primul minut în centrul apărării. Prima repriză îi găsește pe ai săi absorbiți în jocul Fiorentinei, însă în repriza a doua Inter nu mai are milă și revine astfel la victorie”, au scris italienii.

