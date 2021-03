BREAKING NEWS | BOMBA BOMBELOR! L-au PRINS DROGAT CU COCAINA pe Gueye de la Dinamo la meciul cu FCSB din Cupa Romaniei

Magaye Gueye a gasit dopat dupa meciul cu FCSB din Cupa Romaniei, castigat de 'caini' cu 1-0 in optimile de finala ale competitiei.



Gueye (30 de ani) a fost testat la finalul partidei din Cupa, iar in corpul sau a fost depistata cocaina, anunta gsp.ro.

Chiar Dinamo a cerut controlul anti-doping in zilele dinaintea jocului, dupa ce reprezentantii DDB au gasit 'nenatural' modul in care FCSB rezista fizic in timpul partidelor. Initial, s-a vorbit despre un test anti-drog la jocul din campionat, desfasurat cu cateva zile inainte, dar probele au fost pana la urma prelevate dupa intalnirea dintre rivale din Cupa Romaniei.

Gueye este la a doua abatere din 'cariera' sa de dinamovist, inceputa in toamna. Senegalezul trecut pe la Everton s-a filnmat in jacuzzi alaturi de doua femei in timpul unei vacante la Poiana Brasov. Suparat ca a fost neplatit, Gueye i-a jignit in filmare pe sefii spanioli. Gueye si-a cerut iertare si n-a fost pedepsit de club.

Gueye are 24 de meciuri in Premier League pentru Everton, de care a fost legat contractual intre 2010 si 2014. Crescut la Strasbourg, Gueye a mai jucat la Millwall, Adanaspor, Osmanlispor si Qarabag inainte sa ajunga in Romania, la Dinamo, in octombrie 2020. Gueye mai are contract pana in 2022 cu 'cainii'. Gueye a reprezentat Franta pana la nivelul nationalei U21 si are apoi 3 prezente pentru Senegal U23.