Luka Modric a semnat liber de contract cu AC Milan în vara anului trecut, după ce și-a încheiat înțelegerea cu Real Madrid.

Croatul a făcut un sezon excelent la 40 de ani în tricoul milanezilor și echipa din Italia ar vrea să îl mai păstreze pentru încă un an.

Condițiile lui Luka Modric: ce a cerut croatul pentru a rămâne la AC Milan

Mijlocașul de 40 de ani a avut o discuție cu oficialii lui AC Milan, iar Luka Modric a condiționat rămânerea lui la AC Milan, conform jurnalistului Gianluca DiMarzio.

Reprezentanții echipei din Italia vor să îi prelungească înțelegerea mijlocașului croat, dar Modric a cerut ca Massimiliano Allegri să rămână tehnicianul echipei, să fie om de bază și pentru meciurile de Champions League și echipa să se lupte la titlu.

Rămâne de văzut dacă jucătorul croat își va reînnoi contractul care expiră în vara anului 2026.

Două goluri și trei pase decisive are Luka Modric în 34 de partide jucate pentru AC Milan în acest sezon.

4 milioane de euro este cota mijlocașului croat, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.