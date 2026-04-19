Venit de nicăieri, Ionuț Iftimoaie a devenit cunoscut și în cătune: ”Îl știau femeile cu batic”

La începutul anilor 2000, Eduard Irimia a fondat Local Kombat, un proiect pe care îl vedea inițial sub altă denumire. În primă fază nu a fost de acord cu numele, dar în cele din urmă a realizat că are priză la public.

După câțiva ani, spectacolul a prins foarte bine și era foarte urmărit pe Pro TV. Irimia a lansat și un proiect denumit ”eroii”, iar printre cele mai importante nume de luptători români se numără Cătălin Zmărăndescu , Ciprian Sora, Ionuț Iftimoaie, Daniel Ghiță sau Cătălin Moroșanu.

Produsul Local Kombat a lansat foarte mulți luptători. Cum s-a evidențiat Ionuț Iftimoaie

Invitat în cadrul unei noi ediții a emisiunii Contact Arena, Eduard Irimia a rememorat o parte din istoria LK, dar și cum au fost lansați o parte dintre sportivii amintiți.

O poveste aparte are și Ionuț Iftimoaie, care a intrat în atenția sa și a celorlalți organizatori ai evenimentului datorită unor oameni care îl cunoșteau din Italia, acolo unde fostul luptător muncea și se lupta.

Secretul succesului lui Ionuț Iftimoaie în Local Kombat

”În momentul în care a devenit exponențial produsul Local Kombat de la gală la gală... după primele trei-patru gale aveam Zmărăndescu, aveam verii Ghiță și Sora. Apoi au apăru și haterii, care... 'a, păi știu eu un băiat în Italia'. Noi știam de ideea asta de eroi doar de la anumiți fani cumva.

Noi nu știam... acesta a fost norocul, că veneau anumiți oameni și spuneau că au ei pe cineva... pe un băiat din Italia, că e la muncă în Italia, dar se și bate: 'Cine e, domne, omul ăsta?'

Atunci, a apărut fratele lui Cezar Gheorghe (n.r. - arbitrul de kickboxing), Stelian Gheorghe, prieten cu Ionuț Iftimoaie. El mi l-a dat mie pe Iftimoaie, mi-au dat mie misiunea de a face primul pas cu el.

Ionuț Iftimoaie: Povestea senzațională a luptei și faimei sale

Ionuț, dacă l-aș compara cu toți luptătorii de la acel moment, cred că a avut numele cel mai rezonant în sălile din România. Îmi amintesc cum se striga: ”If-ti-moa-ie!”. Tremura sala!

A avut asta și Moroșanu... dar Iftimoaie a avut ceva al lui care se identifica cu... își lua pumnii ăia în cap, era genul care primea pumni, nu doar lovea. Încasa... îmi aduc aminte de meciul cu Alexander Ustinov, de la Cluj, când nu îi dădea nimeni șanse să facă egal lui Iftimoaie.

Ionuț Iftimoaie: Întâlnirea cu publicul din România

Ionuț a fost un produs care s-a promovat singur. Știa cum să apară pe scenă, era un produs extraordinar. El spunea: ”Edi, mie îmi dai banii ăștia!”. Iar de atunci așa a rămas.

Risca puțin, dar din personajele propuse de mine, dintre adversari, îl alegea pe cel mai mare, pe cel mai periculos. Știa că dacă se luptă cu unul mai periculos pentru fani, atrăgea atenția.

Mai mergea și pe la gale în Italia. Țin minte că a fost un meci cu Luca Bellora. (...) Iftimoaie atrăgea atenția. Atrăgea atenția el, țin minte că am fost la Piatra Neamț și îl cunoșteau și femeile cu batic. Oamenii din comunele de acolo îl știau pe Iftimoaie. Doar Moroșanu mai era atât de cunoscut”, a povestit Eduard Irimia în emisiunea Contact Arena, care se vede pe VOYO și Sport.ro!