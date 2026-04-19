Premieră absolută în finala de la Barcelona: ce au făcut Rublev şi Fils

În semifinalele de sâmbătă, Rublev, cap de serie 5, l-a eliminat pe sârbul Hamad Medjedovic (88 ATP) cu 3-6, 6-2, 6-2, în timp ce Fils, favorit 9, l-a învins pe spaniolul Rafael Jodar (55 ATP) cu 3-6, 6-3, 6-2.

Rublev, semifinalist la ATP 250 de la Hong Kong şi ATP 500 de la Doha şi Dubai, va disputa prima sa finală din 2026.

Francezul Fils va juca a doua sa finală din acest an, după cea de la Doha, în care a fost învins de Carlos Alcaraz.

În duelurile directe, scorul este egal 1-1. Moscovitul a obţinut victoria în sferturile de finală ale Hong Kong ATP 250 2024, iar francezul s-a impus în optimile de finală ale ATP Masters 1000 de la Monte Carlo în 2025.

Rusul a câştigat 6 din cele 16 titluri pe zgură, în timp ce francezul a obţinut 2 din cele 3 titluri ale sale pe suprafaţa roşie, scrie Agerpres.