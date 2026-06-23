Neașteptat din partea lui Erling Haaland înaintea duelului cu Franța: „Probabil ne vor învinge”

Neașteptat din partea lui Erling Haaland înaintea duelului cu Franța: „Probabil ne vor învinge” CM 2026
SPORT.RO
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Erling Haaland a făcut o declarație neașteptată după victoria cu Senegal.

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Norvegia s-a impus în fața Senegalului, scor 3-2, într-un meci din runda a doua a Grupei I de la Campionatul Mondial.

În urma acestei victorii, Norvegia s-a calificat în 16-mile Campionatului Mondial și se va lupta cu Franța pentru primul loc din grupă.

Erling Haaland, declarație neașteptată înaintea meciului cu Franța

Norvegia va juca împotriva Franței vineri, pe 26 iunie, de la ora 22:00, iar acest duel va decide ordinea echipelor din grupă.

Întrebat despre meciul cu echipa lui Didier Deschamps, Erling Haaland a spus că se bucură de calificarea obținută de Norvegia și a surprins prin răspunsul pe care l-a oferit.

„Sincer, nu mă interesează cu adevărat acest meci acum. Am reuşit să ne calificăm, ceea ce este incredibil, aşa că acest meci nu mă interesează atât de mult. Probabil ne vor învinge, probabil vor câştiga tot turneul”, a spus Erling Haaland.

Norvegia - Senegal 3-2 (1-0)

Au marcat: Marcus Holmgren Pedersen (43), Erling Haaland (48, 58), respectiv Ismaila Sarr (53, 90+3).East Rutherford, New York/New Jersey Stadium: 80.663 spectatoriCupa Mondială 2026 - Grupa I

Au evoluat echipele:

Norvegia: 1. Orjan Nyland - 26. Julian Ryerson (16. Marcus Holmgren Pedersen, 12), 3. Kristoffer Ajer, 17. Torbjoern Heggem (4. Leo Ostigard, 84), 5. David Moeller Wolfe - 10. Martin Odegaard (căpitan), 8. Sander Berge, 14. Fredrik Aursnes (6. Patrick Berg, 46) - 7. Alexander Soerloth (22. Oscar Bobb, 84), 9. Erling Haaland, 20. Antonio Nusa (21. Andreas Schjelderup, 71).

Selecționer: Stale Solbakken.Rezerve neutilizate: 12. Sander Tangvik, 13. Egil Selvik - 15. Fredrik Andre Bjoerkan, 24. Sondre Langas, 25. Henrik Falchener, 2. Morten Thorsby, 18. Kristian Thorstvedt, 19. Thelonious Aagaard, 23. Jens Petter Hauge, 11. Joergen Strand Larsen.

Senegal: 16. Edouard Mendy (23. Mory Diaw, 63) - 15. Krepin Diatta, 3. Kalidou Koulibaly (căpitan; 17. Pape Matar Sarr, 72), 19. Moussa Niakhate, 25. El Hadji Malick Diouf (14. Ismail Jakobs, 54) - 8. Lamine Camara (6. Pathe Ciss, 63), 5. Idrissa Gana Gueye, 26. Pape Gueye (20. Ibrahim Mbaye, 54) - 18. Ismaila Sarr, 11. Nicolas Jackson, 10. Sadio Mane.

Selecționer: Pape Thiaw.Rezerve neutilizate: 1. Yehvann Diouf - 2. Mamadou Sarr, 4. Abdoulaye Seck, 24. Antoine Mendy, 21. Habib Diarra, 22. Bara Sapoko Ndiaye, 7. Assane Diao, 9. Bamba Dieng, 12. Cherif Ndiaye, 13. Iliman Ndiaye.

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