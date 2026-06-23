Neașteptat din partea lui Erling Haaland înaintea duelului cu Franța: „Probabil ne vor învinge”

Norvegia s-a impus în fața Senegalului, scor 3-2, într-un meci din runda a doua a Grupei I de la Campionatul Mondial.

În urma acestei victorii, Norvegia s-a calificat în 16-mile Campionatului Mondial și se va lupta cu Franța pentru primul loc din grupă.

Erling Haaland, declarație neașteptată înaintea meciului cu Franța

Norvegia va juca împotriva Franței vineri, pe 26 iunie, de la ora 22:00, iar acest duel va decide ordinea echipelor din grupă.

Întrebat despre meciul cu echipa lui Didier Deschamps, Erling Haaland a spus că se bucură de calificarea obținută de Norvegia și a surprins prin răspunsul pe care l-a oferit.

„Sincer, nu mă interesează cu adevărat acest meci acum. Am reuşit să ne calificăm, ceea ce este incredibil, aşa că acest meci nu mă interesează atât de mult. Probabil ne vor învinge, probabil vor câştiga tot turneul”, a spus Erling Haaland.