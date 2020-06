Meci SENZATIONAL reusit de Torje! Internationalul roman a reusit o DUBLA pentru AEL Larissa si a fost cel mai bun om din teren | Steliano Filip a contribuit la unul dintre goluri

AEL Larissa s-a impus in meciul din playout cu Volos, scor 3-1.

Perioada de pauza competitionala i-a prins bine lui Gabi Torje care a revenit in mare forma. Internationalul roman a reusit primele sale goluri pentru Larissa in victoria cu 3-1 in fata lui Volos.

Echipa oaspete a deschis scorul in minutul 15 prin Tsokanis, insa in prelungirile primei reprize Torje a reusit sa restabileasca egalitatea din penalty.

Volos a avut si un penalty ratat in startul partidei, iar prima repriza a avut parte de cate o eliminare in fiecare tabara.

In repriza secunda, Torje a iesit din nou la rampa si a reusit dubla, in minutul 83. Steliano Filip a fost trimis in teren in minutul 76 si a facut diferenta pe finalul meciului. Fostul fundas de la Dinamo a fost decisiv la unul dintre golurile marcate de Larissa. Bustos a reusit ultimul gol al partidei in minutul 90+3, iar meciul s-a terminat 3-1.

AEL Larissa urca pe locul 3 in playout-ul Greciei, cu 33 de puncte.

Gabi Torje si Steliano Filip au semnat cu Larissa in luna februarie a acestui an, din postura de jucatori liberi de contract. Luni seara, Torje a fost in fata primelor sale reusite din tricoul grecilor.