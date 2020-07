"Sa vina prima! Prima la dreapta!" Ce au putut sa strige jucatorii FCSB in vestiar dupa finala Cupei Romaniei

FCSB a castigat Cupa Romaniei dupa 1-0 cu Sepsi. Man a marcat singurul gol al meciului in repriza secunda.

Dupa ce s-au bucurat cu trofeul pe gazon, stelistii au continuat petrecerea si in vestiar. Imediat dupa ce au ajuns la cabine, fotbalistii au inceput sa sara sub un 'dus' de sampanie.

"Sa vina Cupa la baieti!" - a fost primul hit al serii, apoi jucatorii si-au amintit si de buzunare.

"Sa vina banii la baieti!" - au tipat fotbalistii. N-a durat pana sa-si dea seama ca nu vor primi niciun bonus din partea patronului Becali.

"Sa vina prima la dreapta!" - au inceput sa tipe cativa dintre elevii lui Toni Petrea, moment in care intregul grup a izbucnit in ras.

Intrebat despre acordarea unei prime pentru jucatori, Becali a respins categoric ideea: "Am luat trofeul, am luat bani, avem asigurate cupele europene. gata. De ce sa le dau prima? 400 000 de euro la mine in buzunar, nu le dau lor. Strangem bani pentru zile negre. Pana in septembrie, salariile sunt la jumatate."