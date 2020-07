"Sunt plecat peste tot si nicaieri!" Cu oferte din toata Europa, Dennis Man isi face planuri de viitor la FCSB! "Cand voi fi pregatit, voi pleca!"

La finalul partidei cu Sepsi, Dennis Man a comentat zvonurile legate de transferul lui in aceasta vara.

Fotbalistul lui FCSB a vorbit, pentru inceput, despre finala Cupei si despre cum au resimtit coechipierii sai presiunea acestui meci, amintind si de planurile de viitor ale echipei.

"Am intalnit un adversar care paseaza foarte bine, care joaca un fotbal placut. Ne asteptam la acest lucru, de azi dimineata ne-am pregatit. Stiam la ce sa ne asteptam, stiam ca nu va fi usor. In finala fortele sunt egale si oricand echipa adversa poate pune probleme. In prima repriza cred ca am intrat putin timorati, nu stiu de ce.

Trebuia sa ne facem jocul de la inceput. Cred ca a fost si presiunea acestei finale. Pentru multi dintre noi a fost prima si cred ca asta si-a spus cuvantul. La cabine mister ne-a mobilizat mai bine, am discutat intre noi, stiam ca nu mai avem nimic de pierdut si am incercat sa ne impunem jocul. Asa a venit si golul.

Si staff-ul ce a fost si-a facut treaba foarte bine. Acum avem un nou staff, s-au schimbat niste lucruri. Speram ca, pe viitor, sa plecam de aici. Speram sa ne dea incredere acest trofeu si anul viitor sa facem mai mult decat anul acesta.

An de an incepem pozitiv, ne propunem chestii, iar pe parcurs nu stiu ce se intampla. Speram ca anul viitor sa facem lucrurile altfel, sa fim mai mobilizati pe teren, sa jucam pentru culorile acestui club, pentru suporteri, pentru ca pana acum simt ca i-am cam dezamagit si suntem constienti de acest lucru. Speram ca de la anul sa facem mai mult si mai bine si sa fim mai constienti de culorile pe care le reprezentam", a declarat Man, dupa castigarea primului trofeu al lui FCSB dupa 4 ani.

Fotbalistul a comentat si zvonurile legate de plecarea sa de la echipa.

"Ca sa fac o gluma, sunt plecat peste tot si nicaieri! Nu stiu, se scrie, eu incerc sa-mi vad de treaba, sa ignor aceste povesti. Pana la urma sunt povesti. Cand va veni timpul si voi fi pregatit sa fac pasul mai departe, atunci il voi face."