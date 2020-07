"Am zis ca e cel mai prost sezon, acum e cel mai bun! La anul trebuie sa luam titlul si Cupa!" Prima reactie a lui Tanase dupa ce a castigat primul trofeu din cariera cu FCSB

Tanase e in al 9-lea cer dupa ce a castigat Cupa cu FCSB!

Atacantul spune ca sezonul a fost salvat dupa trofeul castigat in fata lui Sepsi. FCSB are obiectiv clar pentru la anul: eventul! Tanase i-a multumit lui Vintila si i-a promis o medalie dupa castigarea Cupei.

"Ma bucur ca am luat trofeul. Am zis ca e cel mai slab sezon, acum pot sa spun ca e cel mai bun, am castigat primul trofeu. Ne da incredere pentru anul viitor. Trebuie sa facem eventul! Ne-am antrenat bine in ultimele zile, am facut ce ne-a cerut antrenorul, ne-am pregatit bine. Tin sa-i multumesc si fostului staff, domnul Vintila ne-a adus in finala. O sa primeasca si el o medalie. Vom avea cateva zile libere, trebuie sa ne deconectam cat putem de mult. Cand incepem, trebuie sa facem o munca cat putem de buna ca sa castigam campionatul", a spus Tanase la Digisport.