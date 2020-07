Reactie OFICIALA a conducerii lui Dinamo in cazul lui Vlad! "Sa ne spuna cineva daca avea drept de joc! E responsabilitatea FRF!"

Conducerea lui Dinamo confirma dezvaluirile www.sport.ro!

Directorul general al lui Dinamo a comentat in aceasta seara situatia din Cupa Romaniei, acolo unde FCSB este judecata de Comisia de Disciplina pentru folosirea lui Andrei Vlad in mansa tur a semifinalei.

"Nu este o contestatie. Secretarul general al FRF a facut o sesizare la solicitarea noastra. Regulamentul trebuie respectat de toata lumea. Departamentul de Competitii al FRF trebuia sa se autosesizeze si sa sesizeze Comisia de Disciplina, iar aceasta sa stabileasca daca avem dreptate sau nu. Regulamentul stipuleaza clar in ce cazuri se poate face contestatie si cand se autosesizeaza FRF. La cartonasele galbene, este responsabilitatea exclusiva a cluburilor sa tina evidenta si a Departamentului Competitii sa sesizeze daca un jucator a jucat in stare de suspendare.

Nu este Dinamo responsabila sa tina evidenta cartonaselor galbene ale FCSB-ului. FRF ne poate cere noua daune in cazul jucatorilor doar daca clubul este gasit vinovat. Va aduceti aminte ca Steaua sa fi facut vreo sesizare la meciul cu PSG (n.r. Steaua a castigat cu 3-0 la masa verde un meci in UCL)? Nu a facut nimeni nicio contestatie. In cazul jucatorilor care au acumulat cartonase galbene si sunt suspendati, nu e responsabilitatea adversarilor sa sesizeze pe cineva.

Mai este si Comisia de Recurs, daca nu ni se face dreptate. In momentul de fata, noi avem pe rol acest litigiu la Comisia de Disciplina. Exista in regulament un termen de judecare in regim de urgenta si la Comisia de Recurs. FCSB s-a aparat ieri in fata Comisiei pe procedura, adica nu au interes sa se judece pe fond aceasta speta. S-au aparat pe tehnicalitati", a spus Balanescu la Digisport.

De asemenea, directorul de la Dinamo a explicat si ce se va intampla daca forurile FRF nu decid in favoarea clubului sau si a cerut explicatii Federatiei.

"Sa ne spuna cineva daca jucatorul Andrei Vlad a jucat regulamentar in tur sau nu. Mi se pare ilogic sa stergi galbenele dupa doua etape in saisprezecimi si optimi. Nu stiu daca mergem la TAS, nu ma pot gandi la un viitor litigiu in momentul de fata. Vedem cine a gresit si cum a gresit, nu putem vorbi inca despre daune. Regulamentele sunt foarte clare. ROAF-ul din 2018 abroga orice contradictie in raport cu regulamentul disciplinar”, a adaugat Balanescu.