Probleme pentru Mircea Lucescu? Legenda lui Dinamo a povestit ce a facut in cantonamentul de la Saftica: "Nu mai iau contact cu nimeni!" 

Il Luce a povestit, pas cu pas, intamplarile din timpul vizitei sale in cantonamentul lui Dinamo.

Sase cazuri de coronavirus au fost descoperite in lotul lui Dinamo la testarile efectuate astazi, informatie care a dat peste cap intregul program din play-out-ul Ligii 1! Nu numai cainii si adversarii lor au de suferit in urma acestor vesti, ci si Mircea Lucescu! Fostul mare jucator si antrenor din Groapa a vizitat ieri echipa in cantonamentul de la Saftica, la invitatia fanilor din programul DDB, pentru a-i incuraja pe fotbalisti.

"Deocamdata, echipa nu are pe nimeni pe langa ea. E nevoie din cand in cand sa mai fie cineva care sa ii incurajeze. Am acceptat aceasta invitatie. Au venit m-au luat de acasa, totul s-a petrecut respectand toate regulile.

Baietii se pregateau sa se duca la o discutie, noi am ramas afara pana cand ei au terminat. Nu am dat mana cu niciunul, aveam masca. Ne-am asezat in semicerc pe terenul de joc si am vorbit din suflet despre tot ceea ce a insemnat istoria lui Dinamo, traditia. Erau foarte atenti si mi s-a parut ca sunt marcati. Pentru Dinamo nu e o performanta, dar daca ar reusi sa se salveze ar fi o performanta, in primul rand pentru suporterii care le-au platit salariile.Daca nu vor reusi, aceste momente le vor marca toata viata. Indiferent ce spun cei din jurul lor, ei sunt singurii care pot sa faca ca aceasta echipa sa ramana in Liga 1. Nimeni nu ii poate ajuta, doar ei

Eu dupa ce am avut aceasta discutie m-am suit in masina si m-am intors acasa. Azi dimineata am primit aceasta veste si am fost foarte surprins.Ieri inainte de antrenament am fost la ei, pe la 18:30. Nu am intrat in niciun fel de incapere", a spus Il Luce la Digisport.

Antrenorul si-a prezentat si tactica prin care vrea sa se asigure ca nu este amenintat de virus si ca nu risca sa dea boala mai departe.

"Bineinteles (n. r. ca ma voi testa). Acum raman in casa pentru a nu mai lua contact cu nimeni, raman in casa pana luni. Apoi ma duc si fac testul si vedem. Azi am aflat pe la 11:30, extrem de surprins, dar se poate intampla. Sa speram ca si baietii astia isi revin", a completat fostul selectioner.