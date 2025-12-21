Fostul mare atacant a pus tunurile pe cipriotul Charalampous Kyriakou, despre care susține că nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, Dinamo ratând șansa de a termina anul pe primul loc.



Gruparea din Ștefan cel Mare a irosit o oportunitate imensă de a urca pe fotoliul de lider, fiind învinsă clar de „Bătrâna Doamnă” prin golurile marcate de Alin Roman și Valentin Costache. Jocul modest al elevilor lui Zeljko Kopic nu a scăpat netaxat de „Danciu”, care a identificat mai multe probleme în angrenajul echipei, dar s-a arătat dezamăgit în mod special de mijlocașul cipriot adus în vară.



„Toți au jucat slab, în afară de Roșca”



Fostul oficial dinamovist a făcut o radiografie dură a lotului, remarcând regresul lui Milanov și lipsa unui „vârf” veritabil care să garanteze goluri, singurul remarcat fiind portarul Alexandru Roșca, cel care a limitat proporțiile scorului prin câteva intervenții salvatoare.



”Kyriakou nu m-a convins în acest sezon, de când a semnat. Milanov nu mai e cel de anul trecut. Nu mai e Selmani. Stoinov e bun. Nu ai atacant central să marcheze 15 goluri. Sivis și-a revenit. Toți au jucat slab, în afară de Roșca. Chiar și Cîrjan”, a spus Ionel Dănciulescu la Digisport.



Charalampous Kyriakou, jucătorul vizat de criticile legendei din Ștefan cel Mare, a bifat 21 de meciuri și a reușit trei pase decisive în actuala stagiune, însă evoluția sa din meciul de la Arad a fost ștearsă, fiind înlocuit la pauză cu Karamoko.



În urma acestui rezultat, Dinamo rămâne cu 38 de puncte și termină anul pe treapta a treia a podiumului, în timp ce UTA acumulează 32 de puncte și urcă pe locul 7.

