Dinamo a condus prin golul marcat de Kennedy Boateng în minutul 105, dar nu și-a putut menține avantajul pentru încă o repriză de prelungiri. Adrian Rus a dat lovitura în minutul 18 și a împins jocul către loviturile de departajare, unde oltenii s-au calificat cu un categoric 4-1.

Andrei Nicolescu, ”înmărmurit” după ce Dinamo a fost eliminată din Cupa României

În consecință, ”roș-albii” au ratat unul dintre obiectivele majore fixate pentru acest sezon, Cupa României, performanță care, pe lângă banii asigurați din fondul de premiere, ar fi garantat și un loc direct în preliminariile UEFA Europa League, acolo unde Dinamo nu a mai fost de nouă ani.

”Câinii” rămân, pentru finalul acestui campionat, doar cu lupta din play-off, acolo unde concurența pentru locul de Conference League, dar și pentru cel de baraj, este acerbă! De la CFR Cluj (locul trei) și până la FC Argeș (locul șase) e o distanță de doar patru puncte.

După finalul dramatic, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a rămas preț de minute bune în zona lojei de pe Arena Națională, cu privirea ațintită spre teren. Anamaria Prodan a încercat să-l consoleze pe oficialul ”câinilor”, dar fără succes.