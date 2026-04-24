Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova (1-1, 1-4 d.p.) a decis ultima echipă calificată în finala Cupei României 2026, care va avea loc la Sibiu, pe 13 mai.

Dinamo a condus prin golul marcat de Kennedy Boateng în minutul 105, dar nu și-a putut menține avantajul pentru încă o repriză de prelungiri. Adrian Rus a dat lovitura în minutul 18 și a împins jocul către loviturile de departajare, unde oltenii s-au calificat cu un categoric 4-1.

În consecință, ”roș-albii” au ratat unul dintre obiectivele majore fixate pentru acest sezon, Cupa României, performanță care, pe lângă banii asigurați din fondul de premiere, ar fi garantat și un loc direct în preliminariile UEFA Europa League, acolo unde Dinamo nu a mai fost de nouă ani.

”Câinii” rămân, pentru finalul acestui campionat, doar cu lupta din play-off, acolo unde concurența pentru locul de Conference League, dar și pentru cel de baraj, este acerbă! De la CFR Cluj (locul trei) și până la FC Argeș (locul șase) e o distanță de doar patru puncte.

După finalul dramatic, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a rămas preț de minute bune în zona lojei de pe Arena Națională, cu privirea ațintită spre teren. Anamaria Prodan a încercat să-l consoleze pe oficialul ”câinilor”, dar fără succes.

Europa League, marea miză din Cupa României

Faptul că cele două echipe care se bat la titlu au ajuns în finala Cupei României dă peste cap calculele în lupta pentru locurile de cupe europene. Mai mult ca sigur, locul doi va juca în preliminariile Europa League, iar ocupanta locului trei în Conference League.

Asta înseamnă că locul patru va duce la barajul pentru Conference League, acolo unde se va juca un meci cu o echipă din play-out. De acolo ar putea veni echipe precum FCSB, Farul Constanța sau FC Botoșani.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate
ARTICOLE PE SUBIECT
Calculele pentru Europa, date peste cap după ce U Cluj și Universitatea Craiova s-au calificat în finala Cupei României
Așa a trimis-o pe Universitatea Craiova în finală! Secretul lui Laurențiu Popescu la loviturile de departajare: „Mi-a spus tot”
Micky van de Ven, dorit de granzii Angliei! Fundașul lui Tottenham are deja o favorită
Real Madrid, lovitură de proporții! Cât plătește pentru transferul lui Victor Osimhen
Dennis Man, spectator la show-ul rivalului pe post Esmir Bajraktarevic! Câte goluri și pase de gol a dat bosniacul
Turcii s-au lămurit deja în cazul lui Mirel Rădoi, după primele antrenamente la Gaziantep
U Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României 2026 | Câți bani va încasa câștigătoarea
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Noul antrenor de la FCSB a dezvăluit ce ar fi dus la decizia lui Mirel Rădoi de a pleca: ”Era o situație limită!”

Toni Conceicao, la FCSB? Portughezul a oferit prima reacție

Șeful lui Mirel Rădoi a spus de ce l-a ”furat” pe antrenor de la FCSB: ”Asta ne-a atras!”

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, 1-4 d.l.d. | Sărbătoare în Bănie după o calificare dramatică în finala Cupei României

Surprize în echipa de start a lui FCSB la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi! Decizia lui Gigi Becali

Real Madrid, lovitură de proporții! Cât plătește pentru transferul lui Victor Osimhen
Turcii s-au lămurit deja în cazul lui Mirel Rădoi, după primele antrenamente la Gaziantep
Dennis Man, spectator la show-ul rivalului pe post Esmir Bajraktarevic! Câte goluri și pase de gol a dat bosniacul
Micky van de Ven, dorit de granzii Angliei! Fundașul lui Tottenham are deja o favorită
Ilie Stan: "Gigi se bagă tot timpul. De-aia a ajuns FCSB în play-out!". Opinie pertinentă despre Rădoi
Nicolescu îi atacă pe rapidiști după declarațiile de la finalul meciului cu Dinamo! Giuleștenii, acuzați de lipsă de fairplay
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Dinamo - Craiova, azi, ora 20:30. Echipe probabile + cine este favorita caselor de pariuri + analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Raul Opruț a identificat greșelile lui Dinamo! Ce spune despre derby-ul cu Universitatea Craiova
Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Cât au ajuns să coste benzina și motorina în unele stații. Prețurile au crescut semnificativ peste noapte

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

