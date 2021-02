SOCUL de la miezul noptii! "MM, da-ti demisia! Nu ai cum sa vii tu sa faci asta!" Suporterii nu-l mai vor la echipa pe Mihai Stoica! Pe cine propun in locul lui

FCSB a fost eliminata din optimile Cupei Romaniei de catre Dinamo, scor 1-0.

Gheorghe Mustata, liderul Peluzei Nord, i-a cerut public lui MM Stoica dimisia dupa ce ros-albastri au pierdut meciul din Stefan cel Mare. Dinamo a jucat cu cel bun 11 posibil, insa Toni Petrea a trimis in teren mai multi juniori ai echipei si a lasat pe banca tiularii obisnuiti. Gheorghe Mustata considera ca Mihai Stoica a luat aceasta decizie.

"La momentul asta, pentru mine, atata timp cat tu vii sa-ti bati joc de aceasta echipa si sa joci cu Dinamo cu echipa a doua inseamna ca MM trebuie sa plece acasa! Da-ti demisia, Meme! Nu ai cum sa vii tu sa joci cu echipa a doua! Eu te stiu Meme! Nu ma intereseaza pe mine de Gigi, ca nu Gigi a facut echipa. Eu te stiu pe tine, domnul Meme! Tu trebuie sa-ti dai demisia la ora asta. Demisie fara discutie! Nu-ti poti bate joc de atatea milioane de suporteri sa vii sa-mi spui mie ca joci cu echipa a doua. E mana lui MemMe aici. Se duce la patron si ii spune sa odihneasca jucatorii. Tu odihnesti jucatorii cu Dinamo?

Noi ne dam sufletul pentru echipa asta si tu joci cu copii de 15-16 ani cu Dinamo. Demisia totala, Meme! Noi, suporterii Stelei, cerem demisia lui Meme! M-am saturat cate mii de mesaj primesc de la suporteri. Domnule Meme, eu in numele suporterilor transmit ce vor suporterii: la revedere! Cum iti permiti sa lasi ca manager sa joace echipa a doua cu Dinamo? Eu mi-am luat amenda azi cand am fost in Berceni! Cupa era unul din obiectivele Stelei. Nu poti face asa ceva. Eu stiam, dar am crezut ca e o gluma de dimineata cand am aflat ca jucam cu juniorii in teren.

Jucati cu echipa a doua cu alte echipe daca vreti sa incercati jucatorii pe care i-ai adus dumneata, domnule Meme. Sa ma bata Dinamo in halul asta! Toata lumea ii rupe si tu imi joci cu juniorii cu Dinamo. Nu se poate asa ceva! Asuma-ti rezultatul si pune mana pe pix si hartie si lasa-ne! Ce transmiti tu ca manager? Nimic!

Meme, tu l-ai adus pe Buziuc, tu l-ai adus pe Sut. Ai ochi de manager. Nu spune nimeni ca nu esti experimentat, dar asuma-ti si da-ti demisia, asta vor suporterii. De ce i-ai mai bagat rezerve pe Coman, Tanase si Olaru? Trebuia sa-i bagi din prima. Ca sa ne demonstreze ca n-a facut el echipa sa iasa si sa spuna, ca si-asa a spus ca el nu vrea sa aiba tangente cu suporterii. Lasa ca avem noi tangente cu el. Niciodata in veci nu poate bate Dinamo pe Steaua. Va rugam frumos sa va dati demisia, domnule Meme", a declarat Gheorghe Mustata pentru Radio Sport 1 dupa ingrangerea FCSB-ului in fata dinamovistilor.

"Eu stiam echipa de ieri, dar nu credeam ca cineva se poate juca intr-un asemenea meci. Ei stau pe bani multi si noi stam sa suferim. Faptul ca ai facut asta asuma-ti, scrie-ti demisia! Tu cu Dinamo trebuia sa bagi echipa de baza sa bata Dinamo. Da-ti demisia si lasa-ne. Daca nu, putem veni la baza si sa-ti cerem demisia. Si mama daca era manager la Steaua ii ceream demisia in seara asta. Daca Gigi spunea ca baga echipa, Meme trebuia sa-ti dai demisia si sa-i spui ca tu nu poti accepta asta cu Dinamo. Dar tu ai vrut sa odihnesti jucatori, atunci odihneste-te si tu si da-ti demisia. Ti-ai batut joc de suporteri.

Sa te vad eu acum pe tine ce caterinca mai faci, Meme! Eu imi aduc aminte o vorba a lui Piturca, dar nu o mai spun. I-a zis Piti odata o vorba, dar el a spus ca numai in somn e Meme. Nu stiu pentru cine ii proteja pe titulari. Nu inteleg! Eu mi-am asumat ce am facut in viata asta. Asuma-ti si tu Meme! Nu sa stai cu masca la gura la oficiala si sa-mi comentezi maine pe Facebook!



Ce sa mai comentezi ca te-a facut pardaf a 14-a echipa a lui Dinamo. Sa vedem ce ironie mai face la adresa lui Dinamo. Cu mine nu mai merge! Le promit ca daca pierd campionatul, incepand de la Gigi Becali in jos trebuie demisie totala. Gigi ramane ca e finantator! Ei au impresia ca vorbesc cu copiii aia din tribune. Nu mai merge, a venit acasa cine trebuie, s-au intors batranii", a continuat Mustata.

De asemenea, Gheorghe Mustata a declarat ca in locul lui MM Stoica poate veni oricine, iar unul dintre numele pe care l-a mentionat este Narcis Raducan.

"Stateam la masa, ma uitam la meci si nu-mi venea sa cred. Am vazut meciul cu 200 si ceva de oameni impreuna. Toti erau socati ca jucam cu echipa a doua. Toata lumea l-a luat pe Meme. In momentul in care am primit un telefon si mi se confirma niste chestii, atunci domnule Meme Stoica nu mai avem decat un singur scop: noi campionatul si dumneavoastra demisia.



Daca pleaca Meme poate veni oricine, chiar si Narcis Raducan. N-a castigat nimic de cand s-a intors aici. Daca se da drumul la fani pe stadioane si Meme nu-si da demisia noi vom canta jumatate de secunda pentru Steaua si restul contra lui Meme", a spus liderul Peluzei Nord.