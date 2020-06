Lacrimile lui Torje din finala de acum 9 ani pot fi RAZBUNATE! Dinamo - FCSB, un nou duel de CINCI STELE in Cupa Romaniei

Dinamo si FCSB se intalnesc in semifinalele Cupei Romaniei, intr-un derby care va avea loc in dubla mansa.

Cele doua mari rivale din Bucuresti se intalnesc in semifinalele Cupei Romaniei, intr-o dubla mansa care va avea loc pe 24 iunie, respectiv 8 iulie.

In urma cu mai bine de 9 ani, FCSB si Dinamo se intalneau in finala Cupei Romaniei, care avea loc pe stadionul 'Silviu Ploesteanu' din Brasov.

Ros-albastrii reuseau sa se impuna atunci dupa 90 de minute si sa ridice trofeul deasupra capului.

Pentru FCSB reuseau sa inscrie in acel meci Dica (24') si Barboianu (autogol - 51'), in timp ce pentru Dinamo, Torje reusea sa inscrie singurul gol al partidei in minutul 33.

Omul meciului din acea seara a fost Nicolae Dica, insa lacrimile lui Torje au marcat, de asemenea, suferinta prin care au trecut 'cainii' dupa ce au pierdut finala in fata marii rivale.

Gabi Torje avea doar 21 de ani in 2011 si la sfarsitul acelui sezon avea sa se transfere in Serie A, la Udinese, in schimbul a 5 milioane de euro.

La 9 ani distanta, Dinamo si FCSB se intalnesc din nou intr-un duel de foc in Cupa Romaniei, de data aceasta in semifinalele competitiei. Partidele se vor juca, cel mai probabil, fara spectatori, din cauza masurilor de siguranta impuse de pandemia de Covid-19 care a lovit planeta in 2020.

Meciul este unul extrem de important pentru ambele echipe. FCSB nu a mai reusit sa castige un trofeu din 2015, iar Dinamo se afla la unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii multi ani.

'Cainii' au ratat playoff-ul Ligii 1 pentru al treilea an consecutiv, iar situatia la club este una aproape tragica.

Cupa Romaniei va reprezenta pentru ambele cluburi sansa de a incheia un sezon, probabil istoric din cauza pandemiei, cu un trofeu important.

In ultimele 10 intalniri directe, Dinamo a reusit sa se impuna de patru ori, FCSB de doua ori, iar restul partidelor s-au incheiat la egalitate.

Cele doua mari rivale s-au intalnit ultima data in Cupa Romaniei in 2017, tot in semifinale, iar atunci Dinamo reusea sa castige ambele manse, scor 4-1 si 3-1.