Galeria lui Dinamo vrea sa o sperie pe FCSB cu o coregrafie imensa si cu scandari redate in difuzoare!

S-au decis meciurile din semifinalele Cupei Romaniei, iar Dinamo va intalni FCSB, in dubla mansa, pe 24 iunie si 8 iulie.

Dinamo trebuie sa treaca de rivala FCSB, in semifinalele Cupei Romaniei, pentru a mai avea sanse de calificare in editia viitoare a cupelor europene. Insa, va fi lipsita de avantajul pe care l-a avut in ultimele sezoane, galeria numeroasa si spectaculoasa, meciurile urmand sa se joace fara spectatori. Dinamo va fi gazda pe arena din Stefan cel Mare, iar liderii galeriei se gandesc sa intinda un banner imens peste o parte din tribuna I si Peluza Catalin Hildan, care sa infatiseze o masa de suporteri dinamovisti, iar in difuzoare sa se auda cantecele consacrate ale galeriei „ros-albilor”, de la alte partide jucate in trecut. Pentru partida retur, se ia in considerare sa se permita accesul spectatorilor pe stadion, in limita a 20% din capacitatea stadionului sau cu 3 scaune libere intre fani, asa cum s-a decis in Ungaria, dar Dinamo va fi echipa oaspete.

Daca elimina FCSB, Dinamo va avea o finala mai facila, pe 22 iulie, la Craiova, pe stadionul "Ion Oblemenco", impotriva castigatoarei “dublei” dintre Sepsi si Poli Iasi, iar PCH pregateste o deplasare cu peste 5.000 de oameni, pe stadionul rivalei oltene. Cel mai probabil, meciul se va desfasura fara multe restrictii pentru spectatori, starea de alerta urmand sa fie ridicata pana la data disputarii meciului. Pe locul 4 in play-out si cu doar 3 puncte peste primul loc retrogradabil, cu un nou antrenor, cu probleme financiare si emotii in obtinerea licentei, rezolvate momentan cu aportul major al fanilor, Dinamo are nevoie ca de aer de castigarea Cupei Romaniei, pentru a obtine calificarea in cupele europene si a salva un nou sezon nereusit. Pana atunci, fanii din Programul DDB vor sa preia inca 10% din actiunile clubului.