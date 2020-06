Dinamo poate incasa lovitura DECISIVA chiar de la rivala FCSB! 'Cainii' risca sa retrogradeze si ros albastrii sunt gata sa le spulbere visele

Derby-ul din semifinalele Cupei Romaniei a inceput deja si FCSB le poate da o lovitura grea dinamovistilor.

Dinamo se va infrunta cu FCSB in semifinalele Cupei Romaniei in dubla mansa. Meciul este extrem de important pentru 'caini', mai ales dupa criza financiara prin care trece clubul. Ionut Negoita nu vrea sa mai investeasca niciun ban, iar licenta si o parte din salarii au fost platite de catre suporteri.

Cu cutitul la os, alb rosii isi pun toate sperantele in Cupa Romaniei. Un eventual triumf in aceasta competitie le-ar asigura dinamovistilor o prezenta in preliminariile Europa League din sezonul viitor. Implicit, calificarea intr-o cupa europeana ar aduce un venit considerabil clubului, in functie de performante.

In cazul in care suporterii nu mai au bani sa bage la echipa, Cupa Romaniei poate reprezenta ultimul tren pentru salvarea lui Dinamo. O eliminare in fata FCSB ar fi cu atat mai dureroasa deoarece rivalii din Liga 1 le-ar spulbera orice vis.

Telenovela unui nou investitor continua pentru echipa din Stefan cel Mare, insa pana la sosirea acestuia, suporterii sunt nevoiti sa tina clubul in spate prin programul DDB. Fanii au anuntat ca vor vinde bilete si pentru meciul din semifinalele Cupei, chiar daca nu vor avea voie pe stadion, pentru a mai genera unele venituri cu care sa ajute Dinamo.

Meciurile din semifinalele Cupei se vor juca pe 24 iunie si 8 iulie, iar derby-ul va fi cu atat mai important pentru Dinamo. In celalalt meci se infrunta Sepsi OSK si Poli Iasi, iar 'cainii' vor trebui sa invinga in finala una dintre aceste echipe in cazul in care trec de FCSB.

Situatia este critica si in Liga 1 pentru Dinamo. Echipa a ajuns in playout si este la doar 3 puncte de zona retrogradarii. Au mai ramas 12 etape de disputat din playout, iar 'cainii' nu sunt siguri de ramanerea in prima liga.