"O SA VEDETI VOI STEAUA!" Becali anunta o echipa invincibila dupa revenirile lui Man si Morutan! Amandoi au marcat la primul meci dupa accidentari

"O sa vedeti voi Steaua cu Man si Morutan! N-o sa o mai bata nimeni!", spunea Becali in urma cu mai putin de o saptamana.

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, i-a asteptat cu nerabdare pe Dennis Man si Olimpiu Morutan in primul 11 al echipei ros-albastre. Cei doi au fost accidentati si nu au jucat in ultima vreme. La prima aparitie dupa ce au redevenit apti, cei doi au marcat. Vintila i-a titularizat cu Metaloglobus, in Cupa Romaniei.

Olimpiu Morutan a deschis scorul in minutul 14, iar Dennis Man a dublat avantajul oaspetilor in minutul 41.

Becali: "Man si Morutan rezolva problema FCSB-ului"

Dupa meciul cu CFR Cluj, Gigi Becali era ferm convins ca echipa va arata altfel cu cei doi jucatori pe teren.

"Revin Man si Morutan, nu o sa stam 100 de ani dupa Tanase sa invete el fotbal.

O rezolvam, o scoatem la capat. Man rezolva problema FCSB-ului", a spus Gigi Becali