Pe muzica rock ! Asa vrea sa sarbatoreasca Petrolul un nou trofeu! Petrolul e singura echipa din Liga a 2-a ramasa in Cupa Romaniei

Petrolul vrea sa castige Cupa Romaniei.

Petrolul a cucerit Cupa cu Contra in 2013. In drumul spre un nou trofeu, Petrolul se bate cu Sepsi. Antrenorul Petrolului asculta rock, dar nu-si lasa plete daca ajunge in finala!



"Daca n-as fi asa de comod, da, as putea sa imi las. E greu sa aranez parul, asa dimineaeta, un pic, e perfect, fac economie la sampon", a spus Costel Enache, antrenorul celor de la Petrolul.

Petrolul Ploiesti Cupa Romaniei