CS Dinamo - Dinamo București se va disputa marți, de la ora 21:00, pe stadionul ”Arcul de Triumf” din București.

Înainte de a începe ”aventura” din Cupa României, Dinamo București, clubul antrenat de Zeljko Kopic, a pregătit o adevărată surpriză pentru fani. ”Câinii” vor avea echipamente speciale pentru meciurile din această competiție.

În cursul zilei de luni, Dinamo și-a prezentat cele două echipamente cu care va ”ataca” trofeul: unul complet roșu pentru meciurile de ”acasă” și unul complet negru pentru meciurile din deplasare.

Dinamo și-a prezentat echipamentele pentru meciurile din Cupa României

Până acum, în noul format al Cupei României, Dinamo s-a oprit de fiecare dată în faza grupelor. Nu a ajuns niciodată în fazele eliminatorii ale competiției.

„Mâine începe aventura noastră în noul sezon al Cupei României!

Și ce moment mai bun să prezentăm noul echipament dedicat competiției? 

Împreună cu partenerii noștri de la Puma, venim cu două seturi exclusive:

Roșu complet pentru meciurile de acasă

Negru pentru deplasare

Mâine nu doar debutăm în Cupă, ci și în noile tricouri special create pentru această competiție!

Ne vedem pe „Arc”, câinilor!”, a transmis Dinamo, pe Facebook.

Dinamo a remizat în ultima etapă cu FC Argeș, scor 1-1, și este pe locul patru în Superliga României, cu 24 de puncte, la egalitate cu gruparea piteșteană, după 14 runde. Pe primul loc sunt FC Botoșani și Rapid, cu câte 31 de puncte.

În următoarea etapă din campionat, ”roș-albii” vor primi vizita celor de la CFR Cluj.

