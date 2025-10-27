VIDEO Dinamo a câștigat derby-ul orgoliilor cu Timișoara!

Dinamo a c&acirc;știgat derby-ul orgoliilor cu Timișoara! Baschet
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în meciul din etapa a șasea din Liga Națională.

Într-un meci jucat în această seară în cadrul etapei a șasea din Liga Națională de Baschet Masculin, Dinamo a câștigat un veritabil derby al orgoliilor cu SCM Timișoara.

Echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare s-a impus cu scorul de 83-72 în partida disputată în Arena de Baschet București.

A fost al treilea succes stagional al lui Dinamo, venit după trei înfrângeri consecutive în LNBM, 71-77 cu FC Argeș Pitești, 84-86 în derby-ul cu Rapid și 77-83 cu Craiova.

Astfel, după victoria în fața Timișoarei, Dinamo reintră în lupta pentru play-off.

Nandor Kuti, ”providențial” în Dinamo - SCM Timișoara 83-72

”Victorie acasă după un start fals 🚨.

Timișoara a condus ostilitățile în primul sfert al meciului și s-a instalat la conducere cu un parțial de 10-0 la debut. 

Ștefan Grasu & Co. au dat dovadă de caracter și au restabilit egalitatea până la pauză, având apoi să-și însușească și secvența secundă în drum spre al treilea succes din sezon.

📊 Nandor Kuti a fost providențial la întoarcerea după accidentare, cu 17 puncte, 5 recuperări 2 capace și 2 pase decisive, fiind secondat de Bobrov cu 14 puncte (100% la aruncări) și Vîrnă (13p, 5as)”, a postat la final CS Dinamo Baschet.

