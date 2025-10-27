Portarul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Alexandru Roşca, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că speră ca formaţia sa să fie cea învingătoare în meciul cu CS Dinamo din Grupa D a Cupei României.

Dinamo vs CS Dinamo



"Va fi un meci frumos cu CS Dinamo, şi cu galeria, cu tot... noi clar mergem la victorie. Ştim că nu va fi un meci deloc uşor. Chiar dacă ei sunt din Liga a II-a nu vom trata meciul altfel decât le tratăm pe cele din Superliga. Nu vrem să îi luăm de sus. Sperăm să fim noi acea echipă Dinamo care va fi învingătoare. Poate nu există o rivalitate, dar noi vrem să câştigăm pentru că vrem să mergem mai departe de grupă în Cupa României. Dar acolo, pe teren, va fi rivalitate", a a afirmat portarul.



"Eu sper să îmi fac treaba, tot timpul când se apelează la mine dau totul. Sper să fiu fericit după meci. Meciurile din Cupă clar că reprezintă o oportunitate pentru mine să joc, dar sper eu să fie cât mai multe meciuri pentru mine şi în campionat. Eu sper să rămân în poartă până la sfârşitul sezonului. Nu mi-a picat bine că n-am mai jucat după sezonul trecut, nu cred că i-ar pica bine nimănui asta. Dar eu mă simt mai puternic acum. Nu am ce să fac decât să îmi aştept iar rândul", a adăugat portarul.



Echipa de fotbal Dinamo Bucureşti întâlneşte divizionara secundă CS Dinamo, marţi, de la ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, într-o partidă contând pentru prima etapă a Grupei D a Cupei României.

