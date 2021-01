Jucatorii de la FCSB, dezorientati dupa remiza de la Pitesti! "Terenul era foarte moale, era inghetat!" :)

FCSB a remizat in deplasare, impotriva lui FC Arges, scor 0-0, intr-un meci al etapei a-19-a a Ligii 1.

Terenul de la Arges a fost aproape impracticabil din cauza zapezii, iar jucatorii de la FCSB s-au plans dupa meci de conditiile de joc.

Oaida si Miron au vorbit dupa finalul partidei si au declarat ca pe un astfel de teren este foarte greu ca echipa sa isi face jocul de posesie.

"Da, ne-am dorit foarte mult sa castigam, din pacate a fost terenul rau, pe o vreme dificila si nu am putut sa ne facem jocul, trebuia sa castigam prin atitudine, prin daruire, dar astazi nu a fost sa fie. Ne-am dorit foarte mult sa luam toate cele 3 puncte, dar nu a fost sa fie. Nu am avut ghinion, a fost foatrte greu sa ne cream ocazii, a fost un joc haotic, nu puteam sa faci joc de posesie, terenul era inghetat, era namol.

Este dificil sa jucam asa, dar noi suntem pregatiti si cred ca putem juca in ritmul asta. in seara asta a depins foarte mult de vreme si asta a fost", a spus Oaida.

"Un teren pe care nu pito sa pasezi deloc, nu exista nicio scuza ca nu am jucat astazi, dar nu cred ca exista un campionat in Europa sa joace pe un asemenea teren. Nu am vazut. Doar in Liga 1 am vazut, eu nu am vazut stadioane asa in afara.

Ne dezavantajeaza, pentru ca noi suntem o echipa care pasam mult, care avem posesie, jucam foarte ofensiv, dar trebuie sa ne adaptam in teren si sa castigam, nu avem ce face. Mai sunt foarte multe etape si cred ca si CFR o sa se incurce pe un astfel de teren", a declarat Miron.