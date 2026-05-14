Gică Craioveanu, nemulțumit după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României: „M-au făcut să sufăr în seara asta. Nu îmi place de el”

Universitatea Craiova s-a impus în finala Cupei României în fața lui ”U” Cluj , după 6-5 la loviturile de departajare.

La finalul jocului de la Sibiu, Gică Craioveanu a comentat prestația celor două echipe.

Fostul jucător legendar al Universității Craiova a criticat felul în care au jucat oltenii și a dezvăluit ce fotbalist nu i-a plăcut.

„M-au făcut să sufăr în seara asta, dar nu e noutate în ultimul timp. Nu îmi place să prelungim meciul și să trăim la limită mereu. Am avut noroc cu Dinamo și nu poți să stai mereu la limită. Dacă nu era Popică inspirat la Cristea, continua, continua și stătea inima cuiva. Nu cred că e mai frumoasă victoria. Frumos e când joci frumos, când joci ofensiv, când domini, când câștigi meritat.

Prima repriză a fost un plus al Craiovei. În repriza secundă, U Cluj a împins mai bine. În prelungiri, nu a riscat nimeni. U Cluj a avut o ocazie mare, la Mendy, acolo s-a jucat meciul. Dacă Mendy înscria, ataca înainte mingea...Un joc pragmatic, nu știu dacă la rezultat, dar s-a jucat să nu se piardă.

Mister a crezut că nu luăm gol și dăm gol pe inspirație, faza fixă. Dar în atac nu a fost nimeni inspirat. Noi am pierdut mijlocul, nu am mai avut forță.

Mie nu-mi place Etim. Îl prefer în bandă, să vină cu fața. Nu e bestia! Nu e un jucător care să țină de minge, să vină cu altceva. El atacă spațiile, dar acolo îl ai pe Baiaram sau pe Băsceanu care fac același lucru. În sistemul ăsta ai nevoie de un vârf. Craiova a jucat bine cu vârf.

Eu știu că Nsimba are o mică problemă fizică și a fost menajat pentru că meciul de duminică este cel mai important din istorie. Nu am nici cel mai mic dubiu”, a spus Gică Craioveanu, la Digi Sport.