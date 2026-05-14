Gică Craioveanu, nemulțumit după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României: „M-au făcut să sufăr în seara asta. Nu îmi place de el”

Gică Craioveanu, nemulțumit după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României: „M-au făcut să sufăr în seara asta. Nu îmi place de el” Cupa Romaniei Gica craioveanu 140226
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gică Craioveanu a vorbit sincer despre prestația Universității Craiova din fina Cupei României.

TAGS:
Gica CraioveanuUniversitatea CraiovaCupa RomanieiU Cluj
Din articol

Universitatea Craiova s-a impus în finala Cupei României în fața lui ”U” Cluj, după 6-5 la loviturile de departajare.

Portarul Laurențiu Popescu i-a apărat lovitura de la 11 metri lui Iulian Cristea și a trimis cupa în Bănie.

Gică Craioveanu, nemulțumit de jocul Universității Craiova

  • Universitatea cluj universitatea craiova finala cupei romaniei betano 13052025 1
×
Cupa craiova
ÎNAPOI LA ARTICOL

La finalul jocului de la Sibiu, Gică Craioveanu a comentat prestația celor două echipe.

Fostul jucător legendar al Universității Craiova a criticat felul în care au jucat oltenii și a dezvăluit ce fotbalist nu i-a plăcut.

„M-au făcut să sufăr în seara asta, dar nu e noutate în ultimul timp. Nu îmi place să prelungim meciul și să trăim la limită mereu. Am avut noroc cu Dinamo și nu poți să stai mereu la limită. Dacă nu era Popică inspirat la Cristea, continua, continua și stătea inima cuiva. Nu cred că e mai frumoasă victoria. Frumos e când joci frumos, când joci ofensiv, când domini, când câștigi meritat.

Prima repriză a fost un plus al Craiovei. În repriza secundă, U Cluj a împins mai bine. În prelungiri, nu a riscat nimeni. U Cluj a avut o ocazie mare, la Mendy, acolo s-a jucat meciul. Dacă Mendy înscria, ataca înainte mingea...Un joc pragmatic, nu știu dacă la rezultat, dar s-a jucat să nu se piardă.

Mister a crezut că nu luăm gol și dăm gol pe inspirație, faza fixă. Dar în atac nu a fost nimeni inspirat. Noi am pierdut mijlocul, nu am mai avut forță.

Mie nu-mi place Etim. Îl prefer în bandă, să vină cu fața. Nu e bestia! Nu e un jucător care să țină de minge, să vină cu altceva. El atacă spațiile, dar acolo îl ai pe Baiaram sau pe Băsceanu care fac același lucru. În sistemul ăsta ai nevoie de un vârf. Craiova a jucat bine cu vârf.

Eu știu că Nsimba are o mică problemă fizică și a fost menajat pentru că meciul de duminică este cel mai important din istorie. Nu am nici cel mai mic dubiu”, a spus Gică Craioveanu, la Digi Sport.

Caseta meciului

  • „U” Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubiş, Chipciu - Bic, Drammeh (D. Codrea 84') - Macalou (Capradossi 60'; Stanojev 81'), Nistor (O. Mendy 83'), El Sawy (A. Trică 60') - Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Carlos Mora, T. Băluţă (Samuel Teles 68'), Cicâldău (Mekvabishvili 57'), Bancu (Fl. Ştefan 112') - Băsceanu (David Matei 68'), Baiaram (Al. Creţu 83') - Etim (Al Hamlawi 57'). Antrenor: Filipe Coelho
  • Cartonaşe galbene: Mikanovic 43', Chipciu 102', Bic 105' / Cicâldău 18', Samuel Teles 105'
  • Arbitri: Marian Barbu - Marius Marica, Marius Badea
  • Arbitri VAR: Iulian Dima - Cristina Trandafir
  • Au transformat loviturile de departajare: Bic, Lukic, Chipciu, Mendy, Trică / Al Hamlawi, Mora, Teles, Romanchuck, Mekvabishvili
  • A ratat: Iulian Cristea 
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Imaginile bucuriei! Universitatea Craiova, marea câștigătoare a Cupei României
Imaginile bucuriei! Universitatea Craiova, marea câștigătoare a Cupei României
Mesajul postat de Universitatea Craiova la câteva minute după câștigarea Cupei României
Mesajul postat de Universitatea Craiova la câteva minute după câștigarea Cupei României
Mesajul apărut pe pagina de Facebook a lui U Cluj după ce a pierdut Cupa în fața Universității Craiova
Mesajul apărut pe pagina de Facebook a lui U Cluj după ce a pierdut Cupa în fața Universității Craiova
Jackpot Craiova: suma primită pentru câștigarea Cupei României, imensă!
Jackpot Craiova: suma primită pentru câștigarea Cupei României, imensă!
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare
ULTIMELE STIRI
Ce a spus Basarab Panduru despre ratarea de la 11 metri a lui Iulian Cristea din Cupa României
Ce a spus Basarab Panduru despre ratarea de la 11 metri a lui Iulian Cristea din Cupa României
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Marotta a anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ce a făcut event-ul cu Inter: ”În curând!”
Marotta a anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ce a făcut event-ul cu Inter: ”În curând!”
Supremația continuă! PSG, campioana Franței, pentru a cincea oară la rând
Supremația continuă! PSG, campioana Franței, pentru a cincea oară la rând
Pariu în direct după eventul lui Inter: "Cristi Chivu, selecționerul Italiei înainte să fie selecționerul României. O să vezi"
Pariu în direct după eventul lui Inter: "Cristi Chivu, selecționerul Italiei înainte să fie selecționerul României. O să vezi"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”

Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”



Recomandarile redactiei
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Marotta a anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ce a făcut event-ul cu Inter: ”În curând!”
Marotta a anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ce a făcut event-ul cu Inter: ”În curând!”
Ce a spus Basarab Panduru despre ratarea de la 11 metri a lui Iulian Cristea din Cupa României
Ce a spus Basarab Panduru despre ratarea de la 11 metri a lui Iulian Cristea din Cupa României
Pariu în direct după eventul lui Inter: "Cristi Chivu, selecționerul Italiei înainte să fie selecționerul României. O să vezi"
Pariu în direct după eventul lui Inter: "Cristi Chivu, selecționerul Italiei înainte să fie selecționerul României. O să vezi"
Cristi Chivu și-a arătat clasa: ce a făcut antrenorul român după ce a câștigat Coppa Italia
Cristi Chivu și-a arătat clasa: ce a făcut antrenorul român după ce a câștigat Coppa Italia
Alte subiecte de interes
4 milioane de euro pentru transferul lui Alexandru Mitriță: "Mihai Rotaru i-a promis că îi dă drumul"
4 milioane de euro pentru transferul lui Alexandru Mitriță: "Mihai Rotaru i-a promis că îi dă drumul"
Pronosticul lui Gică Craioveanu pentru finala EURO 2024! Meciul va fi transmis pe PRO TV și VOYO
Pronosticul lui Gică Craioveanu pentru finala EURO 2024! Meciul va fi transmis pe PRO TV și VOYO
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Din categoria „Atletico Textila.” Portarul „revelației” Lupii Profa și-a luat concediu ca să joace în Cupa României
Din categoria „Atletico Textila.” Portarul „revelației” Lupii Profa și-a luat concediu ca să joace în Cupa României
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!