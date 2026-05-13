Bergodi, fără dubii după pierderea Cupei României: „Din păcate…"

Alexandru Hațieganu
La Sibiu, Universitatea Cluj a primit o lovitură puternică înainte de „finala“ pentru titlu, tot cu Universitatea Craiova, de această dată pe „Ion Oblemenco“ (duminică, ora 20:30).

Cristiano Bergodi (61 de ani) a insistat că înfrângerea din finala Cupei României cu Universitatea Craiova trebuie privită cu echilibru, fără ca rezultatul să fie considerat un capăt de țară.

"Am făcut un joc bun, nu pot să le reproşez nimic băieţilor. La penalty-uri e o loterie... dar chiar şi aşa am dat aproape toţi gol, mai puţin Iulian (n.r. - Iulian Cristea). Din păcate aşa este fotbalul. A apărat şi Laurenţiu Popescu foarte bine acel penalty, a fost pe colţ şutul... nu a fost nici aşa slab. Dar a nimerit colţul şi a făcut acea paradă. Aşa este, la penalty-uri se poate întâmpla orice. Normal că e dezamăgire. Iar după patru zile după ce pierdem o finală de Cupă mergem în Bănie să jucăm finala campionatului. Important e să facem din nou un meci bun. Încercăm să ridicăm moralul jucătorilor, asta e viaţa. Trebuie să ştim şi să pierdem. Nu e problemă, nu e o tragedie. Păcat, însă, pentru că meciul a fost unul echilibrat", a spus tehnicianul Universității Cluj, la Prima Sport.

"Poate adversarii au controlat mai mult jocul, dar nu au creat cine ştie ce ocazii. Nu a fost uşor pentru noi, am şi schimbat, am jucat cu trei fundaşi... nu am putut să jucăm reprizele de prelungiri cu acelaşi sistem din cauza accidentărilor. Dar asta e. Nu e problemă, mergem înainte pentru că avem un meci important duminică la Craiova. Vom vedea ce se întâmplă şi acolo", a completat italianul, potrivit Agerpres.

Bergodi susţine că în meciul decisiv de duminică din Superliga presiunea este în totalitate pe Universitatea Craiova.

"Eu spun că în meciul de duminică presiunea e pe Craiova. Azi meciul s-a rezolvat la penalty-uri, dar duminică nu va mai fi aşa. Dacă ne bat, jos pălăria pentru ei. Dar noi avem şi rezultatul de egalitate, iar în ultima etapă se joacă. Deci presiunea e toată pe Craiova", a explicat antrenorul italian.

Universitatea Craiova a câştigat Cupa României, după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu 6-5 la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Stadionul Municipal din Sibiu, în finala în care scorul a fost ''alb'', 0-0, atât după cele 90 de minute regulamentare, cât şi la capătul prelungirilor.

Diferenţa a fost făcută de portarul Laurenţiu Popescu, care a apărat ultima lovitură de departajare, executată de Iulian Cristea.

Universitatea Craiova a câştigat trofeul pentru a 8-a oară, după cele din 1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 2018 şi 2021. Echipa din Bănie a mai disputat două finale, în 1975 şi 1985.

Universitatea Cluj rămâne cu o singură Cupă a României, obţinută în 1965, ''şepcile roşii'' disputând alte şase finale, în 1934, 1942, 1949, 2015, 2023 şi 2026.

Câştigătoarea a fost răsplătită cu 240.000 de euro, iar finalista s-a ales cu 100.000 de euro.

Cele două echipe se vor înfrunta din nou, duminică, la Craiova, într-un meci care poate fi decisiv pentru titlul de campioană a României.

