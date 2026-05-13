Deși meciul a fost decis de la punctul cu var, Ilie Dumitrescu a subliniat că diferența între Universitatea Craiova și „U” Cluj a fost făcută de lotul mai solid al oltenilor.
Ilie Dumitrescu: „Contează enorm să ai un lot valoros!”
Dumitrescu și-a susținut opinia prin faptul că patru din cei șase executanți ai Craiovei au intrat pe teren în calitate de rezerve.
„Un meci de luptă, un meci echilibrat, chiar dacă posesia a fost a Craiovei. La final mai contează și modul în care gestionezi aceste două meciuri. La Craiova îți permiți să începi jocul cu Bairam, Etim și Băsceanu, adică un trio care nu e de bază. Contează enorm să ai un lot valoros! Contează și cum pregătești asta.
Din cei șase care au bătut, patru au intrat de pe bancă. Mai contează și aspectul ăsta. O echipă solidă pe faza defensivă. A fost o finală cu intensitate, cu ritm bun.
Mă uitam la Gertmonas, eu credeam că e într-o seară mai bună la 11 metri. A mers pe toate mingile, dar au executat cu personalitate. Credeam că 'U' Clujul va câștiga, dar Laurențiu Popescu a ghicit colțul. La Trică a plecat târziu, dar la Cristea a împins bine.
Este avantajul echipei care are un lot numeric mai valoros”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.
Caseta meciului
- „U” Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubiş, Chipciu - Bic, Drammeh (D. Codrea 84') - Macalou (Capradossi 60'; Stanojev 81'), Nistor (O. Mendy 83'), El Sawy (A. Trică 60') - Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi
- Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Carlos Mora, T. Băluţă (Samuel Teles 68'), Cicâldău (Mekvabishvili 57'), Bancu (Fl. Ştefan 112') - Băsceanu (David Matei 68'), Baiaram (Al. Creţu 83') - Etim (Al Hamlawi 57'). Antrenor: Filipe Coelho
- Cartonaşe galbene: Mikanovic 43', Chipciu 102', Bic 105' / Cicâldău 18', Samuel Teles 105'
- Arbitri: Marian Barbu - Marius Marica, Marius Badea
- Arbitri VAR: Iulian Dima - Cristina Trandafir
- Au transformat loviturile de departajare: Bic, Lukic, Chipciu, Mendy, Trică / Al Hamlawi, Mora, Teles, Romanchuck, Mekvabishvili
- A ratat: Iulian Cristea