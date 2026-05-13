Deși meciul a fost decis de la punctul cu var, Ilie Dumitrescu a subliniat că diferența între Universitatea Craiova și „U” Cluj a fost făcută de lotul mai solid al oltenilor.

Ilie Dumitrescu: „Contează enorm să ai un lot valoros!”

Dumitrescu și-a susținut opinia prin faptul că patru din cei șase executanți ai Craiovei au intrat pe teren în calitate de rezerve.

„Un meci de luptă, un meci echilibrat, chiar dacă posesia a fost a Craiovei. La final mai contează și modul în care gestionezi aceste două meciuri. La Craiova îți permiți să începi jocul cu Bairam, Etim și Băsceanu, adică un trio care nu e de bază. Contează enorm să ai un lot valoros! Contează și cum pregătești asta.

Din cei șase care au bătut, patru au intrat de pe bancă. Mai contează și aspectul ăsta. O echipă solidă pe faza defensivă. A fost o finală cu intensitate, cu ritm bun.

Mă uitam la Gertmonas, eu credeam că e într-o seară mai bună la 11 metri. A mers pe toate mingile, dar au executat cu personalitate. Credeam că 'U' Clujul va câștiga, dar Laurențiu Popescu a ghicit colțul. La Trică a plecat târziu, dar la Cristea a împins bine.

Este avantajul echipei care are un lot numeric mai valoros”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

