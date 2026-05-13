A fost sărbătoare oltenească la Sibiu. Imediat după ce Laurențiu Popescu a apărat șutul lui Iulian Cristea, s-a declanșat nebunia pe stadionul lui Hermannstadt.
Universitatea Craiova, marea câștigătoare a Cupei României
Universitatea Craiova a câștigat Cupa României după victoria obținută la Sibiu în fața lui U Cluj, scor 0-0 (6-5 d.l.d.).
Oltenii s-au dezlănțuit și au sărbătorit succesul din Cupă. Mogoș l-a purtat pe umeri pe Laurențiu Popescu, eroul oltenilor din finala Cupei României, iar la final au sărbătorit cu fanii.
A urmat apoi momentul în care echipa lui Filipe Coelho și-a primit medaliile și trofeul. Bancu și Screciu au ridicat trofeul, în timp ce Ștefan Baiaram și Vasile Mogoș au desfăcut sticlele de șampanie.
