În primele 90 de minute, partida a fost una extrem de echilibrată, iar cele două echipe nu au reușit să marcheze nici în cele două reprize de prelungiri.
Mesajul apărut pe pagina de Facebook a lui U Cluj după ce a pierdut Cupa în fața Universității Craiova
Universitatea Craiova a cucerit Cupa României după ce a învins-o la loviturile de departajare pe U Cluj, scor 0-0 (5-6 d.l.d.)
Totul s-a decis la loviturile de departajare, unde singurul care a ratat a fost Iulian Cristea. Laurențiu Popescu a ghicit colțul pe care a executat jucătorul celor de la U Cluj și a reușit să pareze.
După meci, U Cluj a reacționat printr-un mesaj de încurajare postat pe rețelele sociale, mai ales că urmează și ”finala” din campionat.
”O finală în care am dat totul, însă din păcate cedăm la loviturile de departajare.
Capul sus, băieți!”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a lui U Cluj.
