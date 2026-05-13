Universitatea Craiova a reacționat la câteva minute după ce a câștigat finala Cupei României, disputată la Sibiu, împotriva lui Universitatea Cluj.

Oltenii au ridicat trofeul după loviturile de departajare, într-un meci tensionat, decis abia la ultima serie de penalty-uri.

Succesul de la Sibiu aduce al treilea trofeu al Cupei României în ultimii nouă ani pentru formația din Bănie, care își menține astfel obiectivul de a încheia sezonul cu eventul.

La doar câteva minute după fluierul final, Universitatea Craiova a publicat pe pagina oficială de Facebook un mesaj scurt, scris cu majuscule: „TOATĂ LUMEA ȘTIE, CUPA-I ÎN BĂNIE!”.

Suma primită de Craiova după triumful din finală

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au oferit o finală destul de slabă, la Sibiu, iar meciul s-a încheiat cu o remiză albă, după 120 de minute.

În aceste condiții, dramatismul după o partidă insipidă, în mare măsură, a fost asigurat de loteria penalty-urilor. Iar aici, câștig de cauză a avut Universitatea Craiova. Așadar, formația pregătită de Filipe Coelho și-a asigurat deja primul trofeu al sezonului și de acum poate realiza eventul, dacă se va impune și în lupta pentru titlu.

Până să aflăm deznodământul din campionat, putem consemna faptul că oltenii și-au asigurat suma de 240,000 de euro exclusiv pentru victoria din finală. Acest bonus se va adăuga la sumele adunate de echipa olteană până în această seară.

De partea cealaltă, Universitatea Cluj va încasa doar 10,000 de euro pentru finala de la Sibiu. Și va rămâne cu sumele strânse pe parcursul cupei, în acest sezon.