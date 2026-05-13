Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au oferit o finală destul de slabă, la Sibiu, iar meciul s-a încheiat cu o remiză albă, după 120 de minute.

În aceste condiții, dramatismul după o partidă insipidă, în mare măsură, a fost asigurat de loteria penalty-urilor. Iar aici, câștig de cauză a avut Universitatea Craiova. Așadar, formația pregătită de Filipe Coelho și-a asigurat deja primul trofeu al sezonului și de acum poate realiza eventul, dacă se va impune și în lupta pentru titlu.

Până să aflăm deznodământul din campionat, putem consemna faptul că oltenii și-au asigurat suma de 240,000 de euro exclusiv pentru victoria din finală. Acest bonus se va adăuga la sumele adunate de echipa olteană până în această seară.

De partea cealaltă, Universitatea Cluj va încasa doar 10,000 de euro pentru finala de la Sibiu. Și va rămâne cu sumele strânse pe parcursul cupei, în acest sezon.