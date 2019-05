FINALA CUPEI ROMANIEI! Imagini COLOSALE dupa ultimul fluier al FINALEI din Cupa!!! Eric a inceput sa planga in hohote

Momente emotionante pe teren la finalul partidei dintre Viitorul si Astra, din finala Cupei Romaniei.

Eric a decis meciul cu golul marcat in prelungiri. La final, a izbucnit in plans pe gazon. Cu greu a putut fi potolit la cateva minute dupa joc!

"Sunt de 12 ani in Romania. Mi-am propus sa fiu fotbalist mare, sa iau trofee. Din fericire, Dumnezeu mi-a dat seara asta. Am putut sa intru, sa ajut echipa. Baietii au alergat, au muncit, meritau victoria. A fost foarte greu. Am asteptat un meci greu, dar am muncit. Baietii tineri fac ceva frumos, ei merita totul", a spus Eric la Digisport.

