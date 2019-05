FINALA CUPEI ROMANIEI VIITORUL - ASTRA | Prinde transferul CARIEREI dupa meciul de azi?! Anuntul de ultima ora despre plecarea lui Alibec

Denis Alibec isi doreste sa o paraseasca pe Astra la finalul sezonului.

Pentru atacantul de 28 de ani, totul depinde de ceea ce va arata in finala de Cupa contra Viitorului. Mai multe echipe au venit sa-l vada. Astra nu e disperata sa-l vanda. Presedintele Dani Coman spune ca Niculae ar vrea sa-l pastreze pentur sezonul viitor, in care si-o doreste pe Astra implicata din nou in lupta pentru titlu.

"Nu stim daca Denis va pleca. Sunt discutii si pentru el, si pentru alti jucatori. Domnul Niculae vrea o noua echipa buna la Giurgiu, care sa se poata lupta pentru campionat sezonul viitor. Nu stiu care e pretul lui Denis. In momentul de fata, Denis nu cred ca se gandeste la transfer. Vrea sa-si faca treaba cat mai bine seara asta. Se gandeste cu siguranta si la echipa nationala!", a spus Coman.

Oficialul asigura ca Astra si-a rezolvat majoritatea problemelor financiare si ca mintea jucatorilor e 100% la finala din aceasta seara : "E o finala foarte importanta pentru jucatori, pentru clubul nostru. Sper sa demonstram ca putem face lucruri marete atunci cand ne gandim doar la fotbal. Sper la castigarea trofeului. A mai ramas un salariu restant, s-au platit 3. Avem garantia de la domnul Niculae ca se vor plati la zi toate datoriile saptamana viitoare. Avem o prima si pentru acest joc, dar cand sunt astfel de meciuri e mult mai important sa ridici trofeul deasupra capului. Si banii sunt importanti, desigur. E un meci important, indiferent de rezultat ne vom putea privi in ochi dupa fluierul final. Sper sa ne bucuram de rezultatul obtinut".