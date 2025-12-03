GALERIE FOTO Accidentare horror în UTA Arad – FCSB! I-a cedat genunchiul

Accidentare horror &icirc;n UTA Arad &ndash; FCSB! I-a cedat genunchiul Cupa Romaniei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

UTA Arad s-a impus cu 3-0 în fața celor de la FCSB, în Cupa României.

TAGS:
FCSBUTA AradAlexandru MateiaccidentareCupa Romaniei
Din articol

Roș-albaștrii au rămas în zece jucători din minutul 34, după eliminarea lui Robert Necșulescu, iar în actul secund, arădenii au profitat din plin de acest avantaj.

Alexandru Matei, accidentare gravă în UTA Arad - FCSB

  • Alexandru matei 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Costache a deschis scorul în minutul 54, iar Coman a dublat avantajul arădenilor în minutul 60. UTA a rămas și ea în zece jucători pe final, chiar înaintea golului prin care Alomerovic a stabilit scorul final.

În minutul 87, cu doar câteva minute înainte de finalul întâlnirii, Alexandru Matei a suferit o accidentare horror. În timp ce se afla în urmărirea lui Vlad Chiricheș, genunchiul jucătorului de la UTA Arad a cedat, iar Matei s-a așezat pe gazon urlând de durere.

Meciul a fost oprit preț de câteva minute, timp în care fotbalistul a primit îngrijiri medicale și a fost scos pe targă de pe teren.

Deocamdată nu au apărut vești în legătură cu situația fotbalistului, dar, cel mai probabil, Matei s-a ales cu o ruptură a ligamentelor încrucișate.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum ar fi ajutat o avocată din Cluj membrii unei rețele de trafic de droguri. O parte din marfă a ajuns și în închisori
Cum ar fi ajutat o avocată din Cluj membrii unei rețele de trafic de droguri. O parte din marfă a ajuns și &icirc;n &icirc;nchisori
ULTIMELE STIRI
Arsenal - Brentford 2-0 a fost pe VOYO! Spectacol total &icirc;n Brighton - Aston Villa. Vezi AICI toate rezultatele
Arsenal - Brentford 2-0 a fost pe VOYO! Spectacol total în Brighton - Aston Villa. Vezi AICI toate rezultatele
Inter Milano - Venezia 4-1, ACUM, pe VOYO! Echipa lui Chivu dă recital pe &rdquo;Meazza&rdquo;
Inter Milano - Venezia 4-1, ACUM, pe VOYO! Echipa lui Chivu dă recital pe ”Meazza”
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită &icirc;n Cupă: &bdquo;&Icirc;și bat joc&rdquo;
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită în Cupă: „Își bat joc”
Adrian Mazilu, declarație surprinzătoare după ce a jucat &icirc;mpotriva fostei echipe: &bdquo;M-ar fi motivat&rdquo;
Adrian Mazilu, declarație surprinzătoare după ce a jucat împotriva fostei echipe: „M-ar fi motivat”
ACUM Liverpool - Sunderland 0-0 | &rdquo;Cormoranii&rdquo; caută să iasă din pasa proastă. Leeds o conduce pe Chelsea
ACUM Liverpool - Sunderland 0-0 | ”Cormoranii” caută să iasă din pasa proastă. Leeds o conduce pe Chelsea
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Incredibil! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;ntre Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

Incredibil! Ce se întâmplă între Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

FCSB a dat lovitura: &rdquo;Cel mai bun produs de export al fotbalului rom&acirc;nesc&rdquo;

FCSB a dat lovitura: ”Cel mai bun produs de export al fotbalului românesc”

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință în Cupa României | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: &bdquo;Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar&rdquo;

L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: „Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar”

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: &rdquo;Sunt bani mulți care trebuie luați&rdquo;

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: ”Sunt bani mulți care trebuie luați”

Rom&acirc;nia &ndash; Ungaria 29-34. Ne luăm adio de la sferturile Mondialului

România – Ungaria 29-34. Ne luăm adio de la sferturile Mondialului



Recomandarile redactiei
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită &icirc;n Cupă: &bdquo;&Icirc;și bat joc&rdquo;
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită în Cupă: „Își bat joc”
Cum a reacționat Chivu după reușita de senzație a lui Marcus Thuram
Cum a reacționat Chivu după reușita de senzație a lui Marcus Thuram
Inter Milano - Venezia 4-1, ACUM, pe VOYO! Echipa lui Chivu dă recital pe &rdquo;Meazza&rdquo;
Inter Milano - Venezia 4-1, ACUM, pe VOYO! Echipa lui Chivu dă recital pe ”Meazza”
Adrian Mazilu, declarație surprinzătoare după ce a jucat &icirc;mpotriva fostei echipe: &bdquo;M-ar fi motivat&rdquo;
Adrian Mazilu, declarație surprinzătoare după ce a jucat împotriva fostei echipe: „M-ar fi motivat”
Demis la 6 zile după eșecul din Bănie! Bo Henriksen a fost dat afară de la Mainz
Demis la 6 zile după eșecul din Bănie! Bo Henriksen a fost dat afară de la Mainz
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: &rdquo;Vor sta la r&acirc;nd, așa e la mine!&rdquo;
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Naționala Rom&acirc;niei, 100% la Campionatul Mondial! Anunțul federației
Naționala României, 100% la Campionatul Mondial! Anunțul federației
Alexandru Matei, președintele Federației Rom&acirc;ne de Polo, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre calificarea la JO 2024
Alexandru Matei, președintele Federației Române de Polo, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre calificarea la JO 2024
CITESTE SI
Cseke Attila: Rom&acirc;nia deține cel mai puternic sistem laser din lume. &Icirc;ncep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele

stirileprotv Cseke Attila: România deține cel mai puternic sistem laser din lume. Încep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O prezentatoare TV din Marea Britanie a leşinat &icirc;n direct &icirc;naintea unui meci de fotbal. &bdquo;Sunt foarte jenată&rdquo;. VIDEO

stirileprotv O prezentatoare TV din Marea Britanie a leşinat în direct înaintea unui meci de fotbal. „Sunt foarte jenată”. VIDEO

Doi rom&acirc;ni, prinși &icirc;n flagrant &icirc;ncerc&acirc;nd să fure bani de la un bancomat din Alicante prin metoda &bdquo;bucla libaneză&rdquo;

stirileprotv Doi români, prinși în flagrant încercând să fure bani de la un bancomat din Alicante prin metoda „bucla libaneză”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!