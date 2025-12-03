Roș-albaștrii au rămas în zece jucători din minutul 34, după eliminarea lui Robert Necșulescu, iar în actul secund, arădenii au profitat din plin de acest avantaj.

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită în Cupă: „Își bat joc”

Inter Milano - Venezia 4-1, ACUM, pe VOYO! Echipa lui Chivu dă recital pe ”Meazza”

Arsenal - Brentford 2-0 a fost pe VOYO! Spectacol total în Brighton - Aston Villa. Vezi AICI toate rezultatele

Costache a deschis scorul în minutul 54, iar Coman a dublat avantajul arădenilor în minutul 60. UTA a rămas și ea în zece jucători pe final, chiar înaintea golului prin care Alomerovic a stabilit scorul final.

În minutul 87, cu doar câteva minute înainte de finalul întâlnirii, Alexandru Matei a suferit o accidentare horror. În timp ce se afla în urmărirea lui Vlad Chiricheș, genunchiul jucătorului de la UTA Arad a cedat, iar Matei s-a așezat pe gazon urlând de durere.

Meciul a fost oprit preț de câteva minute, timp în care fotbalistul a primit îngrijiri medicale și a fost scos pe targă de pe teren.

Deocamdată nu au apărut vești în legătură cu situația fotbalistului, dar, cel mai probabil, Matei s-a ales cu o ruptură a ligamentelor încrucișate.

