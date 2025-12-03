Gigi Becali a fost din nou dezamăgit de echipa sa după meciul de la Arad cu UTA.

Gigi Becali: ”Alibec se duce, se operează fără să întrebe pe nimeni!”

Chiar dacă nu s-a bazat pe titularii obișnuiți, la FCSB au apărut și câteva fețe foarte cunoscute, precum Octavian Popescu, Vlad Chiricheș, Alexandru Pantea, Malcom Edjouma sau Mamadou Thiam.

În afară de Malcom Edjouma, nimeni nu a fost pe placul patronului de la FCSB. Lui Tavi Popescu i-a reproșat că refuză să joace, în speranța că va fi lăsat să plece liber de contract, iar despre Vlad Chiricheș a spus că nu mai poate duce ritmul impus la FCSB.

În acest context, patronul de la FCSB și-a amintit și de Denis Alibec, care s-a operat recent pentru extirparea unui chist în zona meniscului. Becali susține însă că atacantul nu a cerut nicio permisiune pentru a se opera și a trecut la fapte ”de capul lui”.

”Vine iarna, abia aștept să vină. Revoluție, normal că revoluție, ce să mai... Gata, s-a terminat. Ăla, Alibec, se duce, se operează fără să întrebe pe nimeni, unde ai mai pomenit să dai o grămadă de bani pe un jucător, sute de mii de euro, dar el se duce să facă operație fără să întrebe pe nimeni. ’Nu, că eu m-am operat’, fără să întrebe pe nimeni. Acum îi pun eu la punct. Nu m-am mai dus să dau cu pumnul în masă, că nu îmi mai arde, dar lasă că le arăt prin fapte, prin decizii”, a spus Gigi Becali la finalul meciului, la Digi Sport.

